Urbanismo táctico en Saltillo: reinstalan intervención ciudadana en Victoria y Acuña

Integrantes de Transporte Digno Saltillo reinstalaron un cicloestacionamiento y una zona de resguardo peatonal en la intersección de Victoria y Acuña, en el Centro de Saltillo. La intervención original, colocada en agosto, fue destruida por automovilistas en menos de una semana, por lo que el colectivo decidió volver a montarla con materiales más resistentes y un anclaje fijo.

La acción forma parte de una estrategia de urbanismo táctico, explicó Marco Polo Hernández, integrante del colectivo. Este tipo de intervenciones son temporales y buscan evidenciar la necesidad de infraestructura segura en puntos donde peatones y ciclistas están expuestos a riesgos. “El urbanismo táctico es temporal y sirve para lograr conciencia de la infraestructura faltante. La norma NOM-004 SEDATU 2023 lo contempla como una acción ciudadana permitida”, dijo.

Ante la pregunta sobre si han tenido problemas con las autoridades por realizar este tipo de intervenciones, Hernández comentó que no existe conflicto, ya que la propia norma federal permite el urbanismo táctico como acción ciudadana. “No nos pueden decir nada porque estamos haciendo una intervención de urbanismo táctico. La norma obliga a todos los niveles de gobierno y permite que la ciudadanía intervenga el espacio público de manera temporal”, afirmó.

En el cruce de Victoria y Acuña, la vuelta que realizan vehículos desde Acuña es cerrada, lo que ha generado situaciones de riesgo. Según el colectivo, las macetas colocadas en el área ayudan a que las personas puedan resguardarse mientras cruzan. “Después de que pusimos las macetas, la gente empezó a usarlas para protegerse de la vuelta tan cerrada que dan los carros”, dijo. La primera intervención había sido construida con rejillas temporales y duró apenas tres días antes de ser aplastada. Luego de eso, seguidores de la página del colectivo donaron dos cicloestacionamientos con la advertencia de que el primero sería destruido nuevamente. “Nos donaron dos; el primero se destruyó en días. Ahora los estamos anclando para que cueste más trabajo dañarlos”, mencionó Hernández. OTRAS ACCIONES Transporte Digno Saltillo también ha solicitado al municipio la instalación de orejas —extensiones de banqueta que amplían el espacio de giro y reducen riesgos en las esquinas— para disminuir el alcance de los vehículos que giran hacia Victoria. La petición ya fue presentada ante el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), que, según el colectivo, ha confirmado tenerla en consideración. La intervención en Victoria y Acuña se suma a otras propuestas del colectivo, como la ciclovía temporal que buscan implementar en la calle Coss, desde el Palacio de Justicia hasta las inmediaciones de Plaza del Congreso. El proyecto fue presentado originalmente en agosto del año pasado, pero estuvo detenido hasta la creación del IMMUS.

Hernández señaló que, en caso de concretarse, podría enlazarse con infraestructura existente en otros corredores de la ciudad, como la ciclovía de V. Carranza y la cicloestación ubicada a la altura del Instituto Tecnológico de Saltillo. “La idea es que si se habilita la ciclovía en Coss, pueda conectarse con lo que ya hay en Carranza. Eso ayudaría a que más personas se animen a usar la bicicleta”, comentó. Lo anterior podría tener un impacto en la disminución de vehículos y la mejora de la condición física de los habitantes de Saltillo. “Durante el mes de marzo, demostramos que Coss sí permite una ciclovía en contraflujo y aflujo sin interrumpir el tráfico. El problema es seguir pensando que todo debe girar en torno al automóvil”, afirmó. Hernández subraya que estas acciones no sustituyen la obra pública, pero sí funcionan como diagnóstico ciudadano para mostrar dónde la infraestructura es insuficiente. “Nosotros intervenimos temporalmente para visibilizar lo que falta. La autoridad ahora tiene la evidencia para invertir y construir”, dijo. “El problema es que siempre se piensa primero en el automóvil. Pero el carro no vota, aunque sea Mercedes-Benz o Porsche. Quienes hacen ciudad y quienes votan somos las personas”, concluyó.

TEMAS Movilidad Transporte Urbanismo Localizaciones Coahuila Saltillo