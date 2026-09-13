Vecinos de Viramontes cierran acceso vehicular por fiesta del Ojo de Agua en Saltillo

Habitantes de la calle Viramontes, ubicada en el fraccionamiento del mismo nombre en Saltillo, Coahuila, decidieron cerrar este domingo el acceso vehicular a su calle como una medida de protección patrimonial y tranquilidad vecinal ante el incremento del tráfico por la fiesta patronal del Santo Cristo del Ojo de Agua. Durante las celebraciones, la alta afluencia de visitantes convierte las estrechas vialidades del barrio Ojo de Agua en un embudo vial. Al ocupar los puestos y el templo las vías principales, miles de automovilistas buscan estacionamiento en las calles residenciales contiguas.

Los colonos aclararon que el cierre responde a los constantes daños y afectaciones sufridos en ediciones pasadas, entre los que destacan la invasión de cocheras privadas, la falta de vigilancia en calles interiores y múltiples golpes o rayones a vehículos estacionados. “Durante años regresábamos a casa y no podíamos meter el carro, o nos encontrábamos con que ya nos habían rayado la puerta o roto un espejo. Decidimos organizarnos y cerrar el paso solo para residentes durante los días de la fiesta”, comentó Gabriel Mendoza, uno de los colonos afectados. Para concretar la restricción, la comunidad colocó barreras físicas temporales y mantiene guardias continuas para permitir únicamente el paso a los residentes previamente identificados.

A pesar de las molestias causadas a conductores foráneos, los vecinos argumentan que la medida es indispensable para salvaguardar sus propiedades y el orden familiar mientras la ciudad celebra la tradicional festividad.

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