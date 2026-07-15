Video viral exhibe violenta riña en tianguis de Mirasierra; comerciantes golpean a una joven

Las imágenes muestran el momento en que dos mujeres protagonizan una pelea física entre los pasillos de un puesto de venta de ropa, mientras decenas de clientes y comerciantes observan la escena sin intervenir en un primer momento.

Un altercado ocurrido el pasado fin de semana en el tianguis de la colonia Mirasierra, al oriente de Saltillo , se convirtió en tema de conversación en redes sociales, luego de que un video del incidente se viralizara y fuera retomado por distintas plataformas informativas.

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Hasta ahora no existe una versión oficial sobre el motivo que originó la confrontación. Sin embargo, entre los comentarios publicados por usuarios de redes sociales predomina la versión de que la disputa habría comenzado por una prenda de vestir, ya que una de las mujeres supuestamente tomó un artículo que la otra pretendía comprar, una situación que, según algunos internautas, suele generar conflictos en este tipo de mercados.

Conforme avanza la grabación, varios encargados del puesto intervienen para detener la pelea y separar a las involucradas. No obstante, una vez que la confrontación parecía haber terminado, el video muestra cómo algunas personas golpean y patean en repetidas ocasiones a una de las mujeres, quien finalmente abandona el lugar para evitar que continuara la agresión.

La difusión del material provocó una ola de reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la actuación de los comerciantes al considerar que utilizaron una fuerza desproporcionada para controlar la situación. Además, varios comentarios señalan que la persona agredida presuntamente sería menor de edad, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades.