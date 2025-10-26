Coahuila: sigue reordenamiento de delitos; Fiscalía modifica estadísticas

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que durante el mes de agosto, Coahuila solicitó una serie de modificaciones a sus registros delictivos correspondientes a los primeros meses del año.

De acuerdo con el informe de modificaciones y aclaraciones, la Fiscalía General del Estado ajustó su estadística delictiva de meses previos, en un total de 213 delitos del fuero común.

Según el SESNSP, al mes de mayo, la Fiscalía agregó 142 delitos que no había reportado adecuadamente en su momento, de los cuales 128 casos se integraron a violencia familiar, y el resto se clasificó como “otros delitos”.

Otro de los meses que sufrió cambios fue junio, donde la Fiscalía incorporó 72 delitos reportados extemporáneamente: un homicidio culposo, una extorsión, seis robos, un caso de violencia familiar y 64 casos clasificados como “otros delitos”.

Asimismo, se registraron cambios adicionales, como el aumento estadístico de un homicidio culposo, una extorsión y un delito de narcomenudeo, así como la exclusión de tres casos clasificados como “otros delitos”.

Todos estos casos corresponden a delitos denunciados, y la Fiscalía confirmó haber iniciado la carpeta de investigación correspondiente para realizar diligencias con rumbo a la justicia.

Cabe mencionar que la Fiscalía ya había emitido una carta aclaratoria para el cambio de estadística delictiva en junio, la cual incluyó modificaciones a delitos ocurridos o denunciados en abril. En aquella ocasión, fueron 906 delitos “traspapelados”, entre los que se encontraban un homicidio culposo, 82 robos, 271 casos de violencia familiar, 59 de narcomenudeo y 493 clasificados como “otros delitos”.

La Fiscalía General del Estado explicó que estas actualizaciones obedecen a un cambio de metodología aplicado por el SESNSP en semanas recientes. No obstante, este ajuste no generó un impacto similar en otras entidades.

Además, se indicó que algunas modificaciones pueden derivarse de la judicialización de causas por otros delitos, lo que implica un cambio en la tipificación original de las carpetas de investigación.