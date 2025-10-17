Vinculan a proceso a Brandon ‘N’ por el homicidio de su abuelo en Saltillo; adulto mayor recibió ocho puñaladas

Durante la tarde de este viernes, Brandon “N” fue presentado ante un juez como presunto responsable del homicidio de su abuelo, a quien habría atacado con un arma blanca para robarle un puñado de monedas.

Su detención se realizó mediante una orden de aprehensión girada por el juez de la sala número 8 del Centro de Justicia Penal, dentro de la causa 1900/2025.

El agente del Ministerio Público, Carlos Daniel Berrelleza, informó que los hechos ocurrieron la tarde del lunes 13 de octubre, cuando el imputado ingresó a una mercería y papelería propiedad de su abuelo, ubicada en el cruce de Miguel Cárdenas Valdez y Morelos, en la colonia Bellavista de Saltillo.