Vinculan a proceso a Brandon ‘N’ por el homicidio de su abuelo en Saltillo; adulto mayor recibió ocho puñaladas
Dictan prisión preventiva a joven que presuntamente asesinó a un adulto mayor para robarle dinero
Durante la tarde de este viernes, Brandon “N” fue presentado ante un juez como presunto responsable del homicidio de su abuelo, a quien habría atacado con un arma blanca para robarle un puñado de monedas.
Su detención se realizó mediante una orden de aprehensión girada por el juez de la sala número 8 del Centro de Justicia Penal, dentro de la causa 1900/2025.
El agente del Ministerio Público, Carlos Daniel Berrelleza, informó que los hechos ocurrieron la tarde del lunes 13 de octubre, cuando el imputado ingresó a una mercería y papelería propiedad de su abuelo, ubicada en el cruce de Miguel Cárdenas Valdez y Morelos, en la colonia Bellavista de Saltillo.
En el lugar, Brandon habría agredido a su familiar, Ramón Muñiz, dándole ocho puñaladas en la espalda, lo que le provocó la muerte. Tras el ataque, el joven huyó hacia su vivienda situada en las calles Heroico Colegio Militar y Carlos Fuero, en la misma colonia.
Durante la investigación, las autoridades localizaron en el tanque del sanitario el dinero robado, mientras que el arma homicida fue hallada en una recámara, tras cumplimentarse una orden de cateo otorgada por el juez.
Con base en las pruebas presentadas, el juzgado penal dictó prisión preventiva oficiosa a Brandon “N” por el delito de homicidio calificado con ventaja, al haber actuado con el propósito de facilitar otro delito.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso, la cual fue concedida. El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se determinará la situación legal definitiva del acusado.