Violines eléctricos, música norteña y cine de terror marcan jornada del FINA 2026 en Saltillo

Una mezcla poco convencional de violín y violonchelo eléctricos, música norteña, country y cine de terror clásico dio forma a una nueva jornada del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, que continúa descentralizando su programación en diferentes puntos de la ciudad. En el Paseo Villalta, Carmen Cobas y José Parra presentaron el espectáculo “Cuerdas sin Fronteras: Violín y Violonchelo Eléctrico”, una propuesta que combinó repertorio clásico con adaptaciones de música popular.

La jornada musical continuó en el Biblioparque Norte, donde el Grupo Alcance interpretó un repertorio de música norteña ante el público asistente. En el mismo espacio, Zappe Country Band incorporó sonidos country a la programación, ampliando la variedad de géneros ofrecidos durante el festival.

El cine tuvo también un lugar destacado con la proyección de Rosemary’s Baby, película de 1968 dirigida por Roman Polanski, como parte del Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios, Volumen 5.

La función se realizó en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, sede que se integró a la programación cultural mediante una propuesta enfocada en uno de los títulos más representativos del terror psicológico.

El FINA 2026 forma parte de las actividades conmemorativas por el 449 aniversario de la fundación de Saltillo y reúne propuestas de música, teatro, danza, cine, literatura y otras disciplinas artísticas. El alcalde Javier Díaz González destacó la diversidad de actividades y la distribución de eventos en distintos sectores de la ciudad, con opciones dirigidas a públicos de diferentes edades e intereses.

El festival continuará hasta el 25 de julio. La programación completa puede consultarse en los canales oficiales del Gobierno Municipal y del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.

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