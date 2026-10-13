Volaris reajusta vuelo Saltillo-Guadalajara, arrancará el 16 de diciembre

Asimismo la empresa ajustó la frecuencia del servicio, que pasará de vuelos diarios a cuatro operaciones semanales.

La aerolínea Volaris modificó la fecha de inicio de operaciones de la ruta aérea directa Saltillo-Guadalajara, cuyo arranque estaba previsto para el 1 de diciembre de 2026. Ahora comenzará a operar el próximo 16 de diciembre.

De acuerdo con una tarjeta informativa, la actualización fue notificada por la compañía mediante correo electrónico, tras una revisión de su plan de lanzamiento. El nuevo calendario establece que los vuelos estarán disponibles los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Conforme al itinerario actualizado, el servicio de Guadalajara a Saltillo tendrá su salida programada a las 19:01 horas y su llegada a las 20:13 horas. En sentido inverso, el vuelo partirá del Aeropuerto Internacional de Saltillo a las 20:52 horas y llegará a Guadalajara a las 22:11 horas.

La incorporación de esta conexión representa una nueva alternativa de transporte aéreo para los habitantes de la Región Sureste de Coahuila, al permitirles trasladarse directamente entre ambas ciudades sin necesidad de acudir al área metropolitana de Monterrey para tomar un vuelo.

El trayecto tendrá una duración aproximada de una hora con 20 minutos, lo que facilitará los desplazamientos por motivos laborales, turísticos y familiares, además de ampliar las posibilidades de conexión con otros destinos.

Para la operación de la ruta se contempla la utilización de un Airbus A320neo, aeronave de nueva generación con capacidad aproximada para 186 pasajeros.

La apertura de este servicio busca fortalecer la conectividad aérea de Saltillo y de los municipios de la región (Ramos Arizpe y Arteaga), mediante una alternativa que reduzca los tiempos asociados a los traslados terrestres para abordar vuelos en otras ciudades.