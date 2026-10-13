Volaris reajusta vuelo Saltillo-Guadalajara, arrancará el 16 de diciembre

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Volaris reajusta vuelo Saltillo-Guadalajara, arrancará el 16 de diciembre
    Los vuelos se realizarán los lunes, miércoles, viernes y domingos, informaron en un comunicado. CUARTOSCURO

La aerolínea modificó la frecuencia del servicio, que pasará de vuelos diarios a cuatro operaciones semanales

La aerolínea Volaris modificó la fecha de inicio de operaciones de la ruta aérea directa Saltillo-Guadalajara, cuyo arranque estaba previsto para el 1 de diciembre de 2026. Ahora comenzará a operar el próximo 16 de diciembre.

Asimismo la empresa ajustó la frecuencia del servicio, que pasará de vuelos diarios a cuatro operaciones semanales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/analizan-con-volaris-viabilidad-de-vuelo-saltillo-tijuana-FG23340498

De acuerdo con una tarjeta informativa, la actualización fue notificada por la compañía mediante correo electrónico, tras una revisión de su plan de lanzamiento. El nuevo calendario establece que los vuelos estarán disponibles los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Conforme al itinerario actualizado, el servicio de Guadalajara a Saltillo tendrá su salida programada a las 19:01 horas y su llegada a las 20:13 horas. En sentido inverso, el vuelo partirá del Aeropuerto Internacional de Saltillo a las 20:52 horas y llegará a Guadalajara a las 22:11 horas.

La incorporación de esta conexión representa una nueva alternativa de transporte aéreo para los habitantes de la Región Sureste de Coahuila, al permitirles trasladarse directamente entre ambas ciudades sin necesidad de acudir al área metropolitana de Monterrey para tomar un vuelo.

El trayecto tendrá una duración aproximada de una hora con 20 minutos, lo que facilitará los desplazamientos por motivos laborales, turísticos y familiares, además de ampliar las posibilidades de conexión con otros destinos.

Para la operación de la ruta se contempla la utilización de un Airbus A320neo, aeronave de nueva generación con capacidad aproximada para 186 pasajeros.

La apertura de este servicio busca fortalecer la conectividad aérea de Saltillo y de los municipios de la región (Ramos Arizpe y Arteaga), mediante una alternativa que reduzca los tiempos asociados a los traslados terrestres para abordar vuelos en otras ciudades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aerolineas-cancelan-vuelos-por-el-huracan-simon-que-dias-suspenderan-su-servicio-y-a-que-destinos-EA24067157

Guadalajara, por su parte, constituye un punto relevante para los desplazamientos nacionales y las conexiones hacia otros destinos, por lo que la nueva ruta podría ampliar las opciones de movilidad para los usuarios de la región.

Los horarios establecidos corresponden a la programación comunicada por Volaris para el arranque de operaciones el 16 de diciembre de 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Vuelos
aeropuertos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Volaris

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milagros sociales

Milagros sociales
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

POLITICÓN: AHMSA: ¿ahora qué anunciará el síndico de la Quiebra?
Del 15 al 18 de octubre, Saltillo será sede de la séptima edición de Rodeo Saltillo, encuentro que reunirá competencias de rodeo y actividades ganaderas.

Estima OCV derrama económica de 70 millones y 80% de ocupación hotelera en Saltillo
Los inconformes denunciaron falta de medicamentos, material de curación e insumos para atender a los derechohabientes.

‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos
Camilo Vargas llegó a 21 penales atajados el pasado sábado tras detenerle un disparo a Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío.

Camilo Vargas va por el trono: está a tres penales atajados del récord histórico de la Liga MX
El objetivo cobra relevancia ante la expansión de sistemas de IA que procesan, reproducen y ofrecen información a partir de contenidos periodísticos.

Medios de Latinoamérica se integran a una coalición global para defender los contenidos periodísticos ante la IA
La advertencia se produjo en medio de una creciente tensión entre Rusia y las naciones occidentales tras una serie de incursiones con drones y presuntas operaciones de sabotaje que los países europeos han vinculado a Moscú.

La OTAN advierte a Rusia: ‘Destrozaremos’ sus fuerzas y destruiremos ‘todo y absolutamente todo’ si atacan