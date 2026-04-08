Volcadura mortal deja tres menores sin vida y dos heridos en la Carretera 57

Trascendió que los adultos serían esposos y los menores sus hijos, pero hasta anoche ninguna autoridad había confirmado esa versión. El accidente fue reportado alrededor de las 10:00 horas sobre la Carretera 57, en el kilómetro 65, entre las comunidades Santa Ana y Santa Rita, informó Protección Civil municipal.

MONTERREY, NL.- Dos adolescentes y un niño sin vida, además de una pareja lesionada, dejó ayer como resultado la volcadura de una camioneta en la Carretera 57 , en Doctor Arroyo.

A la llegada de los socorristas se precisó que dos menores de edad, de 12 y 16 años, fueron localizados sin signos vitales. En el lugar fueron atendidos un niño de 2 años y una pareja, quienes por la gravedad de sus lesiones fueron trasladados de emergencia a un hospital en Matehuala, San Luis Potosí.

Sin embargo, en el centro médico se reportó la muerte del niño, de quien no se proporcionó su identidad ni la de los otros dos fallecidos y heridos.

La Guardia Nacional, División Carreteras, informó que las cinco personas se desplazaban en una camioneta Ford Explorer con dirección hacia la ciudad de Saltillo.

Una falla mecánica o una dormitada al volante podrían ser la causa del accidente, debido a que el vehículo se salió de la carretera en un tramo de línea recta.