Nuevo León: Ahora choca camión de pasajeros contra tráiler; deja 27 lesionados

Monterrey, Nuevo León.- Otro camión de pasajeros se vio envuelto este martes en un percance vial al chocar contra un tráiler, dejando un saldo de 27 lesionados, en Nuevo León.

Los hechos se registraron sobre la avenida Díaz Ordaz y Corregidora en la colonia La Leona, en San Pedro Garza García.

De acuerdo con Protección Civil del estado (PCNL) en los hechos participaron un tráiler y un camión de pasajeros que chocó contra la caja de la unidad pesada y se proyectó contra el muro de una empresa.

En los hechos, 27 personas resultaron heridas, entre ellas el propio conductor de la unidad que quedó atrapado, por lo que fue necesario el uso de equipo hidráulico para su liberación.