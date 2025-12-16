Nuevo León: Ahora choca camión de pasajeros contra tráiler; deja 27 lesionados
Este nuevo percance se suma al trágico accidente del fin de semana en el que un camión urbano terminó volcado con saldo de 60 heridos y 9 fallecidos
Monterrey, Nuevo León.- Otro camión de pasajeros se vio envuelto este martes en un percance vial al chocar contra un tráiler, dejando un saldo de 27 lesionados, en Nuevo León.
Los hechos se registraron sobre la avenida Díaz Ordaz y Corregidora en la colonia La Leona, en San Pedro Garza García.
De acuerdo con Protección Civil del estado (PCNL) en los hechos participaron un tráiler y un camión de pasajeros que chocó contra la caja de la unidad pesada y se proyectó contra el muro de una empresa.
En los hechos, 27 personas resultaron heridas, entre ellas el propio conductor de la unidad que quedó atrapado, por lo que fue necesario el uso de equipo hidráulico para su liberación.
Elementos del CRUM, Cruz Roja y Protección Civil de San Pedro se hicieron cargo de la atención de los heridos.
Este nuevo percance se suma al trágico accidente del fin de semana en el que un camión urbano terminó volcado con saldo de 60 heridos y 9 fallecidos. Los hechos se registraron sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca.
ESTA ES LA LISTA PRELIMINAR DE LESIONADOS
1. Bibiana Pérez Hernández, de 20 años
2. Gabriel de Jesús Bautista, no se especificó edad.
3. Santiago “N”, de 33 años
4. José Luis Vera López, de 61 años
5. Luis Fernando Juárez Rosas, de 34 años
6. Edna Atenea Artemia García Ortiz, de 30 años
7. Pesero Cruz González, de 34 años
8. Nora Elsa Zavala Leija, no especificó edad.
9. Perla Cristal Arroyo Padilla, de 37 años
10. Rosario Guadalupe Rivera Gaona, de 40 años
11. Damaris Hernández Lucas, de 38 años
12. Juan Pablo Cerezo Zapata, de 34 años
13. Kevin Ronaldo De Jesús Sandoval Pulloa, de 20 años
14. Yazmin Anahí Ortega Velázquez, de 35 años
15. Jefferson Leonel García Ortega, de 2 años
16. Gretel Danae Flores Cuadros, de 4 años
17. Nereida Cuadros Ortega, de 24 años
18. Arturo Cruz Bautista, de 33 años
19. Debanhi Marrufo, de 19 años
20. Dulce Valeria Bautista Rodríguez, de 19 años
21. Raymundo García, de 42 años
22. Celsa Estrada Ramos, de 38 años
23. Guadalupe García Hernández, de 37 años
24. Karla Paola Calderón Zurita, de 20 años
25. David Marcos Rosales Chávez, de 23 años
26. N/N
27. N/N