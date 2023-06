‘Ya basta’: joven saltillense denuncia ser víctima de acoso, usuarios de redes se solidarizan

“Ya basta, hace algunas semanas, específicamente cuando ando en el primer turno, es cuando pasa. Que estoy esperando mi transporte como 05:50 am y recibo acoso por parte de este chofer de este transporte que pasa 10-5 min antes que el mío, cada vez son más”, señaló.

“Estos días trata de pegarse a la banqueta y me dice cosas más morbosas y me saca la lengua. Hoy solo dio despacito porque había gente... no es justo que ya ni esperar el transporte pueda”, añadió.

En su publicación, la usuaria etiquetó a la cuenta de DM Control, pidiendo que hicieran algo al respecto para evitar que el problema escale o le pase a alguien más.

Sin embargo, informó que también intentó contactar a la compañía a través de WhatsApp, pero no obtuvo respuesta.

USUARIOS SE SOLIDARIZAN TRAS DENUNCIA



Algunas internautas compartieron mensajes de apoyo e incluso hubo quienes utilizaron sus contactos para hacer llegar el mensaje a la administración de DM.