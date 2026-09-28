‘Ya es un símbolo de identidad’, el T-Rex del MUVADI en el Tec de Monterrey Campus Saltillo

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Saltillo, recibió la paleoescultura del Tiranosaurio Rex perteneciente al Museo del Valle de Dinosaurios (MUVADI). La pieza, de cinco metros de alto y 15 de largo, marca el inicio del recorrido de un museo itinerante diseñado para difundir el patrimonio fósil del estado. El director del MUVADI, Héctor Medrano Flores, destacó que la obra fue elaborada por artistas y paleontólogos coahuilenses. Explicó que el propósito central de esta iniciativa es llevar la riqueza paleontológica de la región a niños y jóvenes de diversos planteles educativos de Coahuila y de todo México.

Por su parte, el director del campus Saltillo, Adrián González Zambrano, agradeció que la institución fuera seleccionada para arrancar esta gira cultural. González subrayó que la figura del dinosaurio no solo impacta visualmente, sino que ya se ha transformado en un símbolo de identidad para la comunidad universitaria. La presidenta de la Federación de Estudiantes del campus, Daniela Rodríguez, expresó el honor que representa para el alumnado contar con esta exhibición. Aseguró que la presencia del ejemplar prehistórico les otorga un elemento distintivo frente a otros campus del sistema Tecnológico de Monterrey. En su intervención, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, recordó el valor científico de la entidad. “Estamos ahorita ya en el séptimo lugar a nivel mundial en cuestión paleontológica, seguimos teniendo hallazgos, pero lo que más veneramos son las iniciativas para difundir el patrimonio”, afirmó el funcionario.

El fundador del proyecto, Héctor Medrano, compartió con los jóvenes su experiencia como exalumno y la relevancia del esfuerzo continuo. “El Tec me enseñó a sacar lo mejor de mí, a sacar el esfuerzo... La actitud es todo, si ustedes tienen un problema y lo manejan con actitud les puede ir muy bien”, reflexionó ante los asistentes. Medrano detalló además las características de la muestra y el trabajo detrás de la pieza. “Este es un museo privado de nosotros, es la primera pieza, el T-Rex; estoy haciendo también uno más grande... una paleoescultura de 30 metros que va a ser la más grande de México”, adelantó sobre la expansión del acervo.

Asimismo, anunció que la colección itinerante incorporará réplicas de otras especies representativas de la región. Entre los próximos ejemplares que recorrerán el país se encuentran un Coahuilaceratops y un Quetzalcoatlus volador, con el fin de consolidar una experiencia educativa integral para el público visitante. El compromiso institucional y social detrás del proyecto reafirma la vocación de la entidad como una potencia científica y turística a nivel internacional. Las autoridades invitaron a la comunidad académica a disfrutar de la exposición y a adentrarse en la historia natural de Coahuila a través de sus vestigios fósiles.