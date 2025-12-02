Salud digital en Coahuila: Supera 9 mil servicios de Telemedicina

El titular de la Secretaría de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre indicó que el programa conocido como Telemedicina tiene como objetivo acercar los servicios especializados a las localidades más lejanas de las manchas urbanas.

Durante la comparecencia realizada ante los diputados de la comisión de Salud del Congreso Local, el secretario indicó que el programa ya ha superado los 9 mil servicios otorgados a la población de más difícil acceso.

Ante los diputados del Congreso del Estado, el secretario destacó que gracias a la colaboración, los resultados en materia de salud son más amplios y llegan más lejos.

ESPECIALIDADES Y ALCANCE

Las especialidades disponibles por medio de teleconsulta incluyen una amplia gama de atención crucial para la población como son la psiquiatría, geriatría, medicina Interna, cirugía general, pediatría, ginecología, nutrición y psicología

Además de las consultas especializadas, el programa de telemedicina también incluye la provisión de medicamentos, estudios y análisis.

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

Otro de los programas que destacó durante la comparecencia son los que se dirigen a la población sin seguridad social.

Uno de ellos, es la Tarjeta de la Salud Popular. “Se continúa con la entrega de la Tarjeta de la Salud Popular, la cual beneficia a más de 30 mil adultos mayores de 70 años y personas con discapacidad severa que no poseen ningún tipo de seguridad social. Esta tarjeta les garantiza acceso totalmente gratuito a consultas generales y de especialidad”, indicó.