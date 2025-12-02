Salud digital en Coahuila: Supera 9 mil servicios de Telemedicina

Coahuila
/ 2 diciembre 2025
    Salud digital en Coahuila: Supera 9 mil servicios de Telemedicina
    Más de 30 mil adultos mayores y personas con discapacidad reciben atención gratuita, detalló el funcionario estatal. FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Salud informó que en lo que va del año se han realizado 9 mil teleconsultas en zonas alejadas de la mancha urbana

El titular de la Secretaría de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre indicó que el programa conocido como Telemedicina tiene como objetivo acercar los servicios especializados a las localidades más lejanas de las manchas urbanas.

Durante la comparecencia realizada ante los diputados de la comisión de Salud del Congreso Local, el secretario indicó que el programa ya ha superado los 9 mil servicios otorgados a la población de más difícil acceso.

Ante los diputados del Congreso del Estado, el secretario destacó que gracias a la colaboración, los resultados en materia de salud son más amplios y llegan más lejos.

ESPECIALIDADES Y ALCANCE

Las especialidades disponibles por medio de teleconsulta incluyen una amplia gama de atención crucial para la población como son la psiquiatría, geriatría, medicina Interna, cirugía general, pediatría, ginecología, nutrición y psicología

Además de las consultas especializadas, el programa de telemedicina también incluye la provisión de medicamentos, estudios y análisis.

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

Otro de los programas que destacó durante la comparecencia son los que se dirigen a la población sin seguridad social.

Uno de ellos, es la Tarjeta de la Salud Popular. “Se continúa con la entrega de la Tarjeta de la Salud Popular, la cual beneficia a más de 30 mil adultos mayores de 70 años y personas con discapacidad severa que no poseen ningún tipo de seguridad social. Esta tarjeta les garantiza acceso totalmente gratuito a consultas generales y de especialidad”, indicó.

$!El secretario de Salud destacó que la colaboración institucional ha permitido ampliar la cobertura y el alcance en salud.
El secretario de Salud destacó que la colaboración institucional ha permitido ampliar la cobertura y el alcance en salud. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Las personas que acceden a este programa cuentan con consulta general y de especialidad, medicamentos, cirugías, estudios y seguimiento telefónico

Otro de los programas destinados a la población que no cuenta con seguridad social, son las Caravanas de Salud que se realizan en coordinación con el programa Mejora Coahuila.

“El estado realizó más de 170 caravanas en diversas colonias, barrios y ejidos. Estas caravanas han proporcionado más de 82 servicios gratuitos a la población, incluyendo atención médica y dental, farmacia, mastografías y papanicolau”, dijo.

Durante la comparecencia el secretario indicó que buscan utilizar la tecnología para superar las barreras geográficas y la atención directa para cubrir las necesidades básicas de salud.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

