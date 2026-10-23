San Buenaventura, Coahuila llenará de luz, flores y tradición el Festival de Día de Muertos: Alcalde

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    San Buenaventura, Coahuila llenará de luz, flores y tradición el Festival de Día de Muertos: Alcalde
    En conferencia de prensa autoridades presentan los detalles del evento.

El Concurso de Alebrijes abrirá las actividades el lunes 26 de octubre

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con alebrijes, versos dedicados a la eternidad, un desfile lleno de color y un concurso de catrinas, San Buenaventura se prepara para celebrar el Día de Muertos 2026 con un festival que reunirá a las familias en torno a las tradiciones mexicanas.

El alcalde Javier Flores anunció, en rueda de prensa, que las actividades se realizarán del 26 al 30 de octubre, con eventos en la Plaza Principal y la Casa de la Cultura. Además, invitó a los habitantes de la Región Centro a sumarse a esta celebración.

Alistan en Saltillo operativo para Halloween y Día de Muertos con más de mil 200 elementos

La cartelera comenzará el lunes 26 de octubre, a las 17:00 horas, con el Concurso de Alebrijes en la Plaza Principal, donde la creatividad y el color serán protagonistas.

El martes 27, a las 18:00 horas, la Casa de la Cultura será sede de “San Buena: Versos para la eternidad”, una actividad que dará espacio al arte y la literatura en el marco de esta tradición.

Uno de los eventos más esperados será el desfile “Luces, Flores y Tradición”, programado para el miércoles 28 de octubre, a las 18:00 horas. El recorrido comenzará en el Árbol de la Vida y concluirá en la Plaza Principal.

Las actividades concluirán el viernes 30 de octubre con el Concurso de Catrinas elaboradas con material reciclable, a las 18:30 horas en la Plaza Principal. Esta iniciativa combinará las tradiciones mexicanas con la creatividad y el cuidado del medio ambiente.

$!Esta es la cartelera completa de actividades que tendrá el festival.
Esta es la cartelera completa de actividades que tendrá el festival. CORTESÍA

El Edil invitó a las familias sanbonenses y a los visitantes de municipios vecinos a participar en el festival, que busca mantener vivas las costumbres mexicanas y generar movimiento económico en los comercios locales.

Señaló que eventos recientes, como la Convención de Maestros Jubilados y Pensionados, tuvieron una respuesta favorable para los sectores hotelero y restaurantero, con una importante ocupación y llegada de visitantes.

Coahuila: Lleva la UAdeC tradición del Día de Muertos a sus escuelas y facultades

PREPARAN PANTEÓN MUNICIPAL

Además del festival, Flores informó que el Ayuntamiento trabaja en el acondicionamiento del panteón municipal para recibir a las personas que acudirán los días 1, 2 y 3 de noviembre a recordar a sus seres queridos.

Explicó que no cuentan con una cifra exacta de visitantes, pero la afluencia suele comenzar días antes de las fechas principales, debido a que algunas familias prefieren acudir con anticipación o después de los días de mayor concurrencia.

La celebración también representa una oportunidad para los comerciantes que se instalan dentro del camposanto, quienes apartan sus espacios con meses de anticipación para ofrecer sus productos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Muertos
Festivales

Localizaciones


Coahuila
San Buenaventura

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Taddei: Manejos turbios en el INE

Taddei: Manejos turbios en el INE
true

Vienen 10 parques industriales al corredor Coahuila-Nuevo León
true

POLITICÓN: Del INE que la 4T prometió renovar al desastre de la gestión de Taddei

Un Congreso dividido podría obligar a Trump a negociar iniciativas, enfrentar mayores obstáculos presupuestales y responder a una oposición legislativa más activa.

Demócratas tienen altas posibilidades de arrebatar la Cámara de Representantes a Trump: director editorial de The New York Times
Solo falta un trámite en materia ambiental para que pueda tener luz verde la rectificación en Los Chorros.

Buscará Jericó Abramo fechas de licitación para rectificar Los Chorros; persiste pendiente ambiental
El histórico delantero mexicano recordó sus inicios como profesional en 1976 y agradeció al fútbol por los logros que marcaron su vida.

‘Todo lo que soy es gracias al fútbol’... Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut
Coahuila obtuvo siete de las 50 medallas entregadas a nivel nacional.

¡Destaca talento estatal! Obtienen siete alumnos de Conalep Coahuila medalla al mérito académico
La primera dama, según informó su oficina, Trump y su representante trabajaron directamente con los líderes rusos y ucranianos para definir los términos del alto al fuego localizado.

Melania Trump logra valientemente un alto al fuego en Oleshky, una ciudad ucraniana al borde de una catástrofe humanitaria