San Buenaventura, Coahuila llenará de luz, flores y tradición el Festival de Día de Muertos: Alcalde

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con alebrijes, versos dedicados a la eternidad, un desfile lleno de color y un concurso de catrinas, San Buenaventura se prepara para celebrar el Día de Muertos 2026 con un festival que reunirá a las familias en torno a las tradiciones mexicanas. El alcalde Javier Flores anunció, en rueda de prensa, que las actividades se realizarán del 26 al 30 de octubre, con eventos en la Plaza Principal y la Casa de la Cultura. Además, invitó a los habitantes de la Región Centro a sumarse a esta celebración.

La cartelera comenzará el lunes 26 de octubre, a las 17:00 horas, con el Concurso de Alebrijes en la Plaza Principal, donde la creatividad y el color serán protagonistas. El martes 27, a las 18:00 horas, la Casa de la Cultura será sede de “San Buena: Versos para la eternidad”, una actividad que dará espacio al arte y la literatura en el marco de esta tradición. Uno de los eventos más esperados será el desfile “Luces, Flores y Tradición”, programado para el miércoles 28 de octubre, a las 18:00 horas. El recorrido comenzará en el Árbol de la Vida y concluirá en la Plaza Principal. Las actividades concluirán el viernes 30 de octubre con el Concurso de Catrinas elaboradas con material reciclable, a las 18:30 horas en la Plaza Principal. Esta iniciativa combinará las tradiciones mexicanas con la creatividad y el cuidado del medio ambiente.

El Edil invitó a las familias sanbonenses y a los visitantes de municipios vecinos a participar en el festival, que busca mantener vivas las costumbres mexicanas y generar movimiento económico en los comercios locales. Señaló que eventos recientes, como la Convención de Maestros Jubilados y Pensionados, tuvieron una respuesta favorable para los sectores hotelero y restaurantero, con una importante ocupación y llegada de visitantes.

PREPARAN PANTEÓN MUNICIPAL Además del festival, Flores informó que el Ayuntamiento trabaja en el acondicionamiento del panteón municipal para recibir a las personas que acudirán los días 1, 2 y 3 de noviembre a recordar a sus seres queridos. Explicó que no cuentan con una cifra exacta de visitantes, pero la afluencia suele comenzar días antes de las fechas principales, debido a que algunas familias prefieren acudir con anticipación o después de los días de mayor concurrencia. La celebración también representa una oportunidad para los comerciantes que se instalan dentro del camposanto, quienes apartan sus espacios con meses de anticipación para ofrecer sus productos.