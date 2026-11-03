Saturno, Júpiter y Marte protagonizarán la Noche de las Estrellas en Saltillo

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    Saturno, Júpiter y Marte protagonizarán la Noche de las Estrellas en Saltillo
    Integrantes de la Sociedad Astronómica de Saltillo y del COECYT presentaron las actividades de la Noche de las Estrellas 2026, que se celebrará el 14 de noviembre. SERGIO SOTO

El próximo 14 de noviembre, las familias saltillenses podrán disfrutar gratuitamente de observaciones con telescopios, talleres científicos, un planetario y un concierto de la Orquesta de Cámara

La Luna, Saturno, Júpiter y Marte serán los principales atractivos de la edición 2026 de la Noche de las Estrellas en Saltillo, que se celebrará el próximo sábado 14 de noviembre con actividades gratuitas para acercar la astronomía a niños, jóvenes y adultos.

Durante la presentación del programa, los organizadores anunciaron que el evento comenzará a las 17:00 horas en las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), organismo que este año celebra su 30 aniversario, y contará con actividades hasta las 22:00 horas.

Invitan a vivir una noche de ciencia y astronomía en Saltillo

Ramatiz Arellano Trueba, presidente de la Sociedad Astronómica de Saltillo, explicó que la observación del cielo estará enfocada en estos cuerpos celestes, aunque dependerá de las condiciones meteorológicas. Destacó que los planetas, debido a su brillo, pueden observarse incluso desde zonas urbanas con contaminación lumínica.

¿Tienes un telescopio? Podrás aprender a utilizarlo

Una de las novedades de esta edición será la invitación a quienes tengan un telescopio en casa y no sepan aprovecharlo. Los asistentes podrán llevar sus equipos y recibir orientación para utilizarlos, primero mediante una explicación teórica y posteriormente durante la observación nocturna.

”Muchas personas compran un telescopio, lo sacan para ver la Luna y después ya no saben qué más hacer con él”, explicó Arellano Trueba al destacar que la intención es enseñar a las familias a explorar otros objetos del cielo.

El programa contempla entre 12 y 14 stands científicos, recorridos por el Laboratorio de Sustentabilidad, un planetario y talleres infantiles de lotería espacial, constelaciones y astronomía. También se ofrecerán conferencias sobre conceptos básicos de telescopios, el inicio y fin del universo, y radioastronomía, una disciplina que permite estudiar el espacio mediante ondas de radio.

La Sociedad Astronómica de Saltillo invita a mirar al cielo y pensar con rigor en sus próximos eventos

Otro de los atractivos será un concierto de la Orquesta de Cámara de Saltillo, programado para las 20:00 horas, con una propuesta musical titulada ‘Los planetas’, bajo la dirección del maestro Alejandro Sariñana. La presentación tendrá lugar en el auditorio del COECYT, con capacidad limitada a 200 personas. Las puertas abrirán 15 minutos antes del concierto y el ingreso será por orden de llegada hasta completar el aforo.

Además, los visitantes podrán participar en un taller dedicado a descubrir de qué están hechas las estrellas y cómo los científicos identifican su composición mediante el estudio de la luz.

Entrada gratuita y sin registro previo

Karina García, encargada del Laboratorio de Sustentabilidad, informó que todas las actividades serán gratuitas y no será necesario realizar un registro anticipado. La observación con telescopios está programada de las 18:00 a las 22:00 horas, mientras que los talleres y recorridos se desarrollarán en distintos horarios a partir de las 17:00 horas.

Los organizadores señalaron que, incluso si el cielo permanece nublado, las familias podrán disfrutar de las conferencias, exhibiciones y actividades científicas preparadas para esta edición.

La Noche de las Estrellas forma parte de una iniciativa nacional de divulgación astronómica que reúne a más de 100 sedes en México y que busca despertar la curiosidad por el universo mediante experiencias accesibles para toda la población.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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