Saúl Arenas se inspira en Elon Musk y le pinta un mural en Línea Verde de Saltillo

Desde hace cerca de seis semanas, Saúl Arenas consiguió y comenzó a pintar un mural en el que se aprecia el rostro de Elon Musk, una frase suya y un vehículo Tesla.

La pintura ubicada en la Línea Verde de la colonia Miguel Hidalgo fue creada por el artista originario del estado de Morelos, pero quien vive en Saltillo desde hace dos años gracias a su trabajo en el área de sistemas de una empresa.

En entrevista para VANGUARDIA, mencionó que ya van seis años en los que trabaja haciendo murales, no solo en espacios públicos, sino también en privados como restaurantes o locales comerciales.

La imagen de Selena Quintanilla que está en la colonia Mirasierra también fue pintada, junto con otros artistas locales, por Arenas, conocido en redes sociales como Saulsplok, quien aseguró haber hecho al menos otras cuatro pinturas en la capital coahuilense.

Respecto al mural en el que se aprecia el rostro del empresario sudafricano, Arenas contó que fueron varios factores los que le inspiraron a plasmarlo en una de las paredes de Saltillo.

Relató que el primer hecho fue “el impacto de la noticia” respecto a que Tesla instalará una nueva planta en el estado de Nuevo León, prácticamente colindando con Coahuila.

El segundo factor fue haber leído la frase “no sabía cómo hacerlo así que intenté, fallé, fallé y fallé, hasta que lo logré” con la que se identificó profundamente, pues había tenido un sentimiento similar y que fue la que también está pintada en el mural.

“Vi esa frase y como estoy aprendiendo inglés consulté las palabras que no entendía. Me identifiqué mucho porque yo siempre la ando diciendo. No exactamente con esas palabras, pero llegando al mismo punto”, mencionó Arenas.

El pintor detalló que como tercer punto relevante para decidirse hacer el mural fue el hecho de que la empresa en la que trabaja tiene a Tesla como su principal cliente, particularmente para la SUV Model X Plaid que aparece en la pintura.

“Entonces ya eran tres factores y dije ‘¿por qué no hago una pintura de él?’ La frase me gustó, al final la empresa en la que trabajo hace un producto para este carro en específico y al final él realmente toda la trayectoria que trae con los cohetes y los carros”, contó Saúl.

“En algún momento sí me gustaría lograr todo lo que ha logrado él en cuestiones ‘muy fumadas’. Admiro mucho cómo Tesla ve tantos detalles de calidad que al final sí admiro a la empresa y a su referente”, contó Arenas en la entrevista.

Además, declaró que su plan inicial era realizar el mural en Monterrey o en algún otro municipio de Nuevo León que es donde se instalará la planta de la empresa.

No obstante, explicó que terminó realizándolo en Saltillo ante los gastos de logística que implica trasladarse a Monterrey con el equipo, la pintura y los andamios, además de tener que regresar el mismo día a Saltillo.

También detalló que el mural aún no está listo, pues ha tenido que dedicarle tiempo solo los fines de semana y en algunos no ha sido posible trabajar en la pintura por cuestiones laborales.

Aclaró que ya lleva seis días de trabajo intermitentes, pero que espera poder concluir la pintura este fin de semana.