¡Se acerca el día! Invitan a disfrutar Feria del Tamal y del Pan de Pulque en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una combinación de gastronomía, tradición y emprendimiento local, el próximo viernes 28 de agosto arrancará el Ramos Fest 2026 con la Feria del Tamal y del Pan de Pulque, a la que el alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a las familias de Ramos Arizpe y de la región Sureste. La actividad comenzará a las 17:00 horas en la Plaza de Armas, donde productores y comerciantes ofrecerán tamales, pan de pulque y otros productos regionales, en una jornada que busca preservar las tradiciones gastronómicas y, al mismo tiempo, generar oportunidades económicas para productores y pequeños negocios.

Como parte de la feria, alrededor de 50 mujeres emprendedoras participarán con la exposición y venta de sus productos, fortaleciendo el componente económico y social de la celebración. “Queremos que el Ramos Fest también sea una oportunidad para nuestra gente, para quienes trabajan, producen, cocinan y emprenden todos los días. Vamos a tener un viernes muy familiar, con nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y con muchas mujeres de Ramos Arizpe mostrando lo que saben hacer”, expresó Gutiérrez Merino.

El alcalde destacó que este tipo de actividades permiten a las familias adquirir productos directamente de productores y emprendedores locales, contribuyendo a dinamizar la economía del municipio. La Feria del Tamal y del Pan de Pulque será una de las primeras actividades del Ramos Fest 2026, que se desarrollará del 28 al 30 de agosto con una programación orientada a atraer visitantes y generar movimiento económico en distintos sectores de Ramos Arizpe.

Durante la jornada del viernes también se realizará la tradicional Callejoneada Ramos Arizpe 2026, además de la coronación de la reina de las fiestas y la presentación musical de Tropicalísimo Apache. Con estas actividades, el municipio busca ofrecer un espacio de convivencia familiar y celebración de las tradiciones, al tiempo que brinda una plataforma para promover el trabajo de productores y emprendedores locales.