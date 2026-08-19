¡Se acerca el día! Invitan a disfrutar Feria del Tamal y del Pan de Pulque en Ramos Arizpe

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    ¡Se acerca el día! Invitan a disfrutar Feria del Tamal y del Pan de Pulque en Ramos Arizpe
    La celebración busca preservar las tradiciones gastronómicas de Ramos Arizpe y promover productos regionales. CORTESÍA

La Plaza de Armas será sede de la feria, a partir de las 17:00 horas, con la participación de productores y comerciantes locales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una combinación de gastronomía, tradición y emprendimiento local, el próximo viernes 28 de agosto arrancará el Ramos Fest 2026 con la Feria del Tamal y del Pan de Pulque, a la que el alcalde Tomás Gutiérrez Merino invitó a las familias de Ramos Arizpe y de la región Sureste.

La actividad comenzará a las 17:00 horas en la Plaza de Armas, donde productores y comerciantes ofrecerán tamales, pan de pulque y otros productos regionales, en una jornada que busca preservar las tradiciones gastronómicas y, al mismo tiempo, generar oportunidades económicas para productores y pequeños negocios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-fortalece-al-campo-con-31-mil-800-aves-entregadas-FA22887714

Como parte de la feria, alrededor de 50 mujeres emprendedoras participarán con la exposición y venta de sus productos, fortaleciendo el componente económico y social de la celebración.

“Queremos que el Ramos Fest también sea una oportunidad para nuestra gente, para quienes trabajan, producen, cocinan y emprenden todos los días. Vamos a tener un viernes muy familiar, con nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y con muchas mujeres de Ramos Arizpe mostrando lo que saben hacer”, expresó Gutiérrez Merino.

$!Alrededor de 50 mujeres emprendedoras participarán con la exposición y venta de sus productos.
Alrededor de 50 mujeres emprendedoras participarán con la exposición y venta de sus productos. CORTESÍA

El alcalde destacó que este tipo de actividades permiten a las familias adquirir productos directamente de productores y emprendedores locales, contribuyendo a dinamizar la economía del municipio.

La Feria del Tamal y del Pan de Pulque será una de las primeras actividades del Ramos Fest 2026, que se desarrollará del 28 al 30 de agosto con una programación orientada a atraer visitantes y generar movimiento económico en distintos sectores de Ramos Arizpe.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-fest-2026-prepara-fin-de-semana-de-tradicion-y-musica-con-callejoneada-y-cabalgata-DN22857675

Durante la jornada del viernes también se realizará la tradicional Callejoneada Ramos Arizpe 2026, además de la coronación de la reina de las fiestas y la presentación musical de Tropicalísimo Apache.

Con estas actividades, el municipio busca ofrecer un espacio de convivencia familiar y celebración de las tradiciones, al tiempo que brinda una plataforma para promover el trabajo de productores y emprendedores locales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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