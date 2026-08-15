Ramos Fest 2026 prepara fin de semana de tradición y música con callejoneada y cabalgata

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ramos Fest 2026 prepara fin de semana de tradición y música con callejoneada y cabalgata
    El Ramos Fest promueve costumbres, gastronomía y expresiones culturales de la región. CORTESÍA

Gastronomía y conciertos integrarán el programa que reunirá a familias de distintos municipios de la Región Sureste

RAMOS ARIZPE, COAH.- Tradición, música y convivencia familiar formarán parte del Ramos Fest 2026, que tendrá como actividades centrales la tradicional Callejoneada y la Cabalgata, programadas para el viernes 28 y domingo 30 de agosto, respectivamente.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe convocó a las familias del municipio y de la Región Sureste de Coahuila a participar en las actividades, con las que se busca promover las costumbres, gastronomía y expresiones culturales que forman parte de la identidad local.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-ampliara-apoyos-para-escuelas-durante-el-ciclo-2026-2027-MN22857380

La programación comenzará el viernes 28 de agosto con la Callejoneada por el Centro de Ramos Arizpe, a partir de las 19:00 horas. El recorrido se desarrollará en un ambiente festivo y contará con la participación de familias y visitantes.

Ese mismo día, desde las 17:00 horas, la Plaza Principal albergará la Feria del Tamal y Pan de Pulque, además de la Coronación de la Reina. La jornada concluirá con la presentación de Tropicalísimo Apache, a las 20:00 horas, en la Plaza de Armas, frente a la Presidencia Municipal.

TRADICIÓN A CABALLO Y CIERRE MUSICAL

El domingo 30 de agosto se llevará a cabo la Cabalgata Ramos Arizpe 2026, que partirá de la Congregación San Miguel para recorrer distintos puntos del municipio. La actividad reunirá a cabalgantes y familias de Ramos Arizpe y localidades vecinas.

$!La Cabalgata Ramos Arizpe 2026 partirá de la Congregación San Miguel el domingo 30 de agosto.
La Cabalgata Ramos Arizpe 2026 partirá de la Congregación San Miguel el domingo 30 de agosto. CORTESÍA

Entre los atractivos de la cabalgata se contempla una rifa con premios, entre ellos un remolque y cinco monturas. La inscripción tendrá un costo de 200 pesos e incluirá derecho a participar en la rifa y box lunch; por 300 pesos, los participantes recibirán además una camisa.

Al concluir el recorrido, las actividades continuarán en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde a partir de las 20:00 horas se presentará Salomón Robles y sus Legendarios, encargado del cierre musical de la jornada.

Con estas actividades, el Ramos Fest 2026 busca reunir a familias y visitantes de la Región Sureste en torno a las tradiciones, la gastronomía, la música y las costumbres que forman parte de la identidad de Ramos Arizpe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Festivales
Música

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Falla paraliza rastros de sacrificio en Coahuila
Autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Detienen a dos menores por homicidio de estudiante del Conalep en Saltillo
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento en la carretera.

Vuelca tráiler y derriba barreras de contención en Los Chorros, Arteaga

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo
Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel

Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel
Talento. Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso forman parte del elenco de ‘El Desaire’, película que nació en Saltillo y ha recorrido festivales internacionales.

‘El Desaire’ llevará el orgullo de Saltillo a los cines de México
El barrio despidió a Johan Jared en la colonia Rubén Jaramillo.

Despiden a Johan Jared en Saltillo; exigen justicia tras fatal agresión
El fallo de la licitación principal se dará a conocer el 19 de agosto, cuando se definirá la empresa encargada de la obra.

Se perfila Consorcio Constructor Saltillo a construir Gran Forum de Expo Coahuila; propone 677 mdp