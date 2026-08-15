Ramos Fest 2026 prepara fin de semana de tradición y música con callejoneada y cabalgata

RAMOS ARIZPE, COAH.- Tradición, música y convivencia familiar formarán parte del Ramos Fest 2026, que tendrá como actividades centrales la tradicional Callejoneada y la Cabalgata, programadas para el viernes 28 y domingo 30 de agosto, respectivamente. El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe convocó a las familias del municipio y de la Región Sureste de Coahuila a participar en las actividades, con las que se busca promover las costumbres, gastronomía y expresiones culturales que forman parte de la identidad local.

La programación comenzará el viernes 28 de agosto con la Callejoneada por el Centro de Ramos Arizpe, a partir de las 19:00 horas. El recorrido se desarrollará en un ambiente festivo y contará con la participación de familias y visitantes. Ese mismo día, desde las 17:00 horas, la Plaza Principal albergará la Feria del Tamal y Pan de Pulque, además de la Coronación de la Reina. La jornada concluirá con la presentación de Tropicalísimo Apache, a las 20:00 horas, en la Plaza de Armas, frente a la Presidencia Municipal. TRADICIÓN A CABALLO Y CIERRE MUSICAL El domingo 30 de agosto se llevará a cabo la Cabalgata Ramos Arizpe 2026, que partirá de la Congregación San Miguel para recorrer distintos puntos del municipio. La actividad reunirá a cabalgantes y familias de Ramos Arizpe y localidades vecinas.

Entre los atractivos de la cabalgata se contempla una rifa con premios, entre ellos un remolque y cinco monturas. La inscripción tendrá un costo de 200 pesos e incluirá derecho a participar en la rifa y box lunch; por 300 pesos, los participantes recibirán además una camisa. Al concluir el recorrido, las actividades continuarán en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde a partir de las 20:00 horas se presentará Salomón Robles y sus Legendarios, encargado del cierre musical de la jornada. Con estas actividades, el Ramos Fest 2026 busca reunir a familias y visitantes de la Región Sureste en torno a las tradiciones, la gastronomía, la música y las costumbres que forman parte de la identidad de Ramos Arizpe.