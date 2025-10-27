Se lanza Antonio Attolini como creador de contenido, pese a las críticas en el Congreso de Coahuila

El político rechaza que, en razón de esto, lo llamen “ influencer ”, a pesar de que su trabajo emula al que realiza el youtuber Luisito Comunica.

A través de “ AttoTv”, promocionado como “ el mejor programa de la televisión mexicana desde Siempre en Domingo”, el diputado Antonio Attolini se estrena como creador de contenido en diferentes redes sociales.

Los videos del congresista torreonense son transmitidos en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, en los que el incipiente medio digital se anuncia como “Medio de comunicación/noticias - Canal de televisión”.

En entrevista, reveló que su inspiración son las entrevistas callejeras de Facundo, así como la labor del comunicador Adrián Marcelo y su programa “Radar”.

El único antecedente que existe de un diputado que haya creado contenido, aunque con otro esquema, es el ahora senador Waldo Fernández, recordó.

“El concepto de AttoTv es llevar la calle al Congreso, y viceversa... No soy un influencer, sino un diputado que simplemente graba su trabajo legislativo y de gestión”, precisó.

Consideró que, más bien, a él lo influencian las personas que entrevista para recabar sus demandas y llevarlas a tribuna, o bien, para difundir el quehacer de la gente que encuentra durante sus recorridos por la Comarca Lagunera.

El legislador local de Morena lamentó que este esfuerzo de comunicación haya generado irritación entre sus homólogos, pues creen que ello menoscaba la imagen del Poder Legislativo.

“Me dicen cacha-likes, payaso de la tele, que el teatro está a una cuadra del Congreso, en fin, no les gusta que haga contenido hablando con la gente, la que, sin filtros, en vivo y en directo, nos dice lo que piensa”, refirió.

“No sabes cómo les encabr... que haya abierto este canal y que, a través de él, realice gestiones, por ejemplo, que se construya una malla ciclónica de 10 por 2.5 metros para la Plaza de San Juanito, porque así nos lo solicitó una locataria, Martha”.

Attolini Murra dijo que la idea de crear AttoTv es consecuente con la frase de Andrés Manuel López Obrador de que “comunicar también es gobernar”.