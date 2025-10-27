Se lanza Antonio Attolini como creador de contenido, pese a las críticas en el Congreso de Coahuila

    Attolini destacó que AttoTv busca llevar la calle al Congreso y viceversa, inspirándose en entrevistas callejeras y medios digitales innovadores. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

El diputado Antonio Attolini lanza AttoTv, un programa de contenido legislativo y social en redes como Facebook, Instagram y TikTok, con el objetivo de mostrar su trabajo, recabar demandas ciudadanas y acercar la ciudadanía al Congreso, pese a la polémica generada entre sus colegas

A través de “AttoTv”, promocionado como “el mejor programa de la televisión mexicana desde Siempre en Domingo”, el diputado Antonio Attolini se estrena como creador de contenido en diferentes redes sociales.

El político rechaza que, en razón de esto, lo llamen “influencer”, a pesar de que su trabajo emula al que realiza el youtuber Luisito Comunica.

A pesar de la polémica generada entre sus homólogos, el diputado subrayó que su programa es abierto, transparente y auténtico, a diferencia de otras videocolumnas de legisladores.
A pesar de la polémica generada entre sus homólogos, el diputado subrayó que su programa es abierto, transparente y auténtico, a diferencia de otras videocolumnas de legisladores. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

Los videos del congresista torreonense son transmitidos en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, en los que el incipiente medio digital se anuncia como “Medio de comunicación/noticias - Canal de televisión”.

En entrevista, reveló que su inspiración son las entrevistas callejeras de Facundo, así como la labor del comunicador Adrián Marcelo y su programa “Radar”.

El único antecedente que existe de un diputado que haya creado contenido, aunque con otro esquema, es el ahora senador Waldo Fernández, recordó.

“El concepto de AttoTv es llevar la calle al Congreso, y viceversa... No soy un influencer, sino un diputado que simplemente graba su trabajo legislativo y de gestión”, precisó.

Consideró que, más bien, a él lo influencian las personas que entrevista para recabar sus demandas y llevarlas a tribuna, o bien, para difundir el quehacer de la gente que encuentra durante sus recorridos por la Comarca Lagunera.

El legislador local de Morena lamentó que este esfuerzo de comunicación haya generado irritación entre sus homólogos, pues creen que ello menoscaba la imagen del Poder Legislativo.

“Me dicen cacha-likes, payaso de la tele, que el teatro está a una cuadra del Congreso, en fin, no les gusta que haga contenido hablando con la gente, la que, sin filtros, en vivo y en directo, nos dice lo que piensa”, refirió.

“No sabes cómo les encabr... que haya abierto este canal y que, a través de él, realice gestiones, por ejemplo, que se construya una malla ciclónica de 10 por 2.5 metros para la Plaza de San Juanito, porque así nos lo solicitó una locataria, Martha”.

Attolini Murra dijo que la idea de crear AttoTv es consecuente con la frase de Andrés Manuel López Obrador de que “comunicar también es gobernar”.

Antonio Attolini, diputado de Morena por Torreón, se estrena como creador de contenido con su programa AttoTv, transmitido en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok.
Antonio Attolini, diputado de Morena por Torreón, se estrena como creador de contenido con su programa AttoTv, transmitido en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. FOTO: ESPECIAL

“Debido a que los priistas nunca habían sido oposición, lo cual les ha atrofiado el cerebro, no saben ser creativos y audaces; para ellos, todo lo que se sale de la norma representa una amenaza”, expuso.

“Yo lo que quiero —subrayó— es organizar al pueblo lagunero contra los abusos, así que me hice un programa de televisión por internet”.

“Este programa es abierto y transparente, pero sobre todo auténtico, no como la simulación de Gerardo Aguado, diputado del PAN, que publica cápsulas como si estuviera en un podcast, pero no es cierto, es solo una videocolumna”, externó.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

