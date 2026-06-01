Se lleva Facebook 2.5 millones de pesos en una semana con campañas de Coahuila

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    Se lleva Facebook 2.5 millones de pesos en una semana con campañas de Coahuila
    El aumento en la inversión coincide con la recta final de las campañas para renovar el Congreso del Estado. ESPECIAL

Partidos y candidatos incrementaron su inversión en publicidad de Facebook durante la última semana de campañas electorales

Una semana antes de que concluyan las campañas electorales que renovarán al Congreso de Coahuila el próximo 7 de junio, los partidos que compiten en la contienda fortalecieron la inversión en Facebook, para aparecer en los “feed” de los usuarios de la entidad.

De acuerdo con los registros de transparencia publicitaria de Meta, entre el 22 y el 28 de mayo se destinaron 2 millones 532 mil pesos a la difusión de propaganda política en la plataforma.

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Esta cifra colocó a Coahuila como la segunda entidad con mayor inversión en publicidad política digital durante ese periodo, solo por debajo de Nuevo León, donde se reportó un gasto de 3.2 millones de pesos. Sin embargo, este comportamiento podría estar relacionado con el hecho de que Coahuila es actualmente la única entidad del país con un proceso electoral local en marcha.

La publicidad pagada en Facebook permite a partidos, candidatos y organizaciones seleccionar audiencias específicas a partir de características demográficas, geográficas e intereses, con el objetivo de ampliar el alcance de sus mensajes entre potenciales votantes.

Las estadísticas de Meta muestran que al menos diez páginas y perfiles políticos concentraron las mayores inversiones en publicidad digital durante la semana analizada.

La página oficial del PAN Coahuila encabezó la lista con una inversión de 239 mil pesos. En segundo lugar se ubicó Movimiento Ciudadano, con 177 mil pesos destinados a promoción en la red social.

El tercer puesto correspondió a la página PT Coahuila, con una inversión de 151 mil pesos, mientras que el Partido Verde Coahuila ocupó la cuarta posición con 140 mil pesos. En quinto lugar apareció Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, quien destinó 99 mil pesos a publicidad durante ese periodo.

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En la sexta posición se ubicó el candidato de Movimiento Ciudadano, Alfonso Danao de la Peña, con una inversión de 77 mil pesos. Le siguió Gerardo Aguado, del PAN, con 61 mil pesos, mientras que Héctor Garza, también candidato panista, ocupó el octavo lugar con 56 mil pesos.

El noveno puesto fue para Antonio Flores, candidato de la coalición Morena-PT y diputado con licencia, quien invirtió 55 mil pesos en publicidad digital. Finalmente, la candidata del PAN, Thalía Peñaloza, cerró el listado de los diez principales anunciantes con una inversión de 51 mil pesos.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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