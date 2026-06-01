Se lleva Facebook 2.5 millones de pesos en una semana con campañas de Coahuila

De acuerdo con los registros de transparencia publicitaria de Meta, entre el 22 y el 28 de mayo se destinaron 2 millones 532 mil pesos a la difusión de propaganda política en la plataforma.

Una semana antes de que concluyan las campañas electorales que renovarán al Congreso de Coahuila el próximo 7 de junio , los partidos que compiten en la contienda fortalecieron la inversión en Facebook, para aparecer en los “feed” de los usuarios de la entidad.

Esta cifra colocó a Coahuila como la segunda entidad con mayor inversión en publicidad política digital durante ese periodo, solo por debajo de Nuevo León, donde se reportó un gasto de 3.2 millones de pesos. Sin embargo, este comportamiento podría estar relacionado con el hecho de que Coahuila es actualmente la única entidad del país con un proceso electoral local en marcha.

La publicidad pagada en Facebook permite a partidos, candidatos y organizaciones seleccionar audiencias específicas a partir de características demográficas, geográficas e intereses, con el objetivo de ampliar el alcance de sus mensajes entre potenciales votantes.

Las estadísticas de Meta muestran que al menos diez páginas y perfiles políticos concentraron las mayores inversiones en publicidad digital durante la semana analizada.

La página oficial del PAN Coahuila encabezó la lista con una inversión de 239 mil pesos. En segundo lugar se ubicó Movimiento Ciudadano, con 177 mil pesos destinados a promoción en la red social.

El tercer puesto correspondió a la página PT Coahuila, con una inversión de 151 mil pesos, mientras que el Partido Verde Coahuila ocupó la cuarta posición con 140 mil pesos. En quinto lugar apareció Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, quien destinó 99 mil pesos a publicidad durante ese periodo.