$!Se reunirán en Guerrero a cronistas e historiadores de Coahuila

GUERRERO, COAH.- El municipio de Guerrero, Coahuila, albergará la LXXXVII Reunión Ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza durante el próximo sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026. La Casa de la Cultura de la localidad fungirá como sede principal para el desarrollo de un extenso ciclo de conferencias, recorridos culturales y la asamblea ordinaria de la organización.

El programa académico dará inicio el sábado 3 de octubre a las 10:00 horas con la ceremonia de inauguración. A lo largo de la jornada se impartirán conferencias magistrales enfocadas en el devenir regional, entre las que destacan la investigación sobre las familias pioneras a cargo de Ernesto Vázquez Cárdenas, el análisis del personaje Valeriano Diego por Diego García Wheeler, así como ponencias dedicadas al Camino Real de Coahuila y Texas a cargo de Jorge Tirzo Lechuga Cruz y Mercedes Carranza Aguayo. Asimismo, la investigadora Araceli Pérez Luna expondrá los antecedentes históricos de Guerrero.