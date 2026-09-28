Se reunirán en Guerrero a cronistas e historiadores de Coahuila

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    Se reunirán en Guerrero a cronistas e historiadores de Coahuila
    Lo asistentes recorrerán la Antigua Misión de San Bernardo, en Guerrero, Coahuila. CORTESÍA

La cita es en la Casa de la Cultura de este municipio, para analizar pasajes históricos del estado los días 3 y 4 de octubre

GUERRERO, COAH.- El municipio de Guerrero, Coahuila, albergará la LXXXVII Reunión Ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza durante el próximo sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026. La Casa de la Cultura de la localidad fungirá como sede principal para el desarrollo de un extenso ciclo de conferencias, recorridos culturales y la asamblea ordinaria de la organización.

El programa académico dará inicio el sábado 3 de octubre a las 10:00 horas con la ceremonia de inauguración. A lo largo de la jornada se impartirán conferencias magistrales enfocadas en el devenir regional, entre las que destacan la investigación sobre las familias pioneras a cargo de Ernesto Vázquez Cárdenas, el análisis del personaje Valeriano Diego por Diego García Wheeler, así como ponencias dedicadas al Camino Real de Coahuila y Texas a cargo de Jorge Tirzo Lechuga Cruz y Mercedes Carranza Aguayo. Asimismo, la investigadora Araceli Pérez Luna expondrá los antecedentes históricos de Guerrero.

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Como parte de las actividades culturales de la primera jornada, los asistentes participarán en recorridos guiados por la antigua Misión de San Bernardo y la pedrera local a partir de las 16:00 horas.

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Para el domingo 4 de octubre, las ponencias continuarán desde las 10:00 horas con intervenciones de Francisco Barboza Muñiz, quien abordará la figura de Cholita González, secretaria de Francisco I. Madero, y Rigoberto Losoya Reyes, con una disertación sobre la invasión de James Callahan en Piedras Negras. Los trabajos del encuentro concluirán formalmente a las 11:30 horas con la realización de la Asamblea Ordinaria de la asociación.

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