Localizan al menos 38 nuevas fosas clandestinas en la Comarca Lagunera durante 2025

Torreón
/ 15 diciembre 2025
    Localizan al menos 38 nuevas fosas clandestinas en la Comarca Lagunera durante 2025

Grupo VIDA reporta hallazgos recientes en Patrocinio, San Antonio del Alto y San Antonio de Gurza

La representante del colectivo de familias buscadoras Grupo VIDA en Coahuila, dio a conocer que durante el 2025 continuó el hallazgo de fosas clandestinas en la comarca Lagunera, y mencionó que mientras más han explorado en la profundidad de lugares como Patrocinio, más restos óseos humanos se han encontrado.

De acuerdo con Silvia Ortiz, madre de la joven desaparecida Fanny de Sánchez Viesca, al término de este año en los operativos que han realizado tanto las autoridades como los colectivos de búsqueda, se han logrado el hallazgo de al menos 30 fosas clandestinas nuevas en el predio de Patrocinio, al menos seis fosas clandestinas en el predio de San Antonio del Alto y por lo menos otras dos en el predio de San Antonio de Gurza.

Estos predios que son catalogados como “campos de exterminio” y que fueron utilizados en mayor parte por miembros del crimen organizado para la desaparición de personas, ya han sido explorados durante alrededor de 10 años, y aunque se han extraído más de 120 mil restos óseos para su posible identificación, las recuperaciones continúan siendo positivas.

Sin embargo, Silvia Ortiz reveló que durante el último año, en fosas de lugares como Patrocinio ya se ha dado por concluida la exploración del terreno más superficial y han optado por escarbar a mayor profundidad, obteniendo nuevos resultados.

“Ya todas las exploraciones en la superficie ya las empezamos a terminar, ahora es irnos más abajo y están saliendo más y más completos. Es irnos más a fondo. Antes era 30 centímetros cuando mucho y ahora estamos escarbando hasta 1.20 metros. Mientras más escarbamos, más han salido”, dijo.

Aunque el avance ha sido constante, lo ocurrido, por ejemplo en Patrocinio, ha generado que hoy en día, de los 20 años que les habían mencionado a las familias que duraría la exploración y recuperación de los restos posiblemente encontrados, ahora, se estima que demorará hasta 25.

Por otro lado, Silvia Ortiz mencionó que desde que el Centro Regional de Identificación Humana empezó en operaciones, en la entidad se han logrado 140 identificaciones de personas que se encontraban desaparecidas, y aunque se esperaba que la mayor parte de las identificaciones fueran de los datos biológicos obtenidos en la inhumación de personas de fosas comunes, en realidad, se están registrando más identificaciones de los restos de fosas clandestinas.

“Recientemente entregaron a un padre con su hijo, pero falta otro hijo de esa familia. Y a una compañera le entregaron a su hijo también de Patrocinio”, reveló.

Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

