Hallan restos presuntamente de cuatro personas en nuevas fosas clandestinas en Concordia

CONCORDIA, SIN.- En la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, en fosas clandestinas localizadas cerca de la presa Tecolote, fueron encontrados restos humanos que se presumen corresponden a cuatro personas; peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) los trasladaron al Servicio Médico Forense.

El martes pasado, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que, en un sitio distinto de donde autoridades federales han localizado varios cuerpos, se descubrieron cuatro nuevas fosas clandestinas.

En este nuevo punto, personal federal y activistas de rastreo extendieron la búsqueda en la zona cercana a la presa Tecolote, ante versiones de que podría haber más cuerpos enterrados de manera clandestina.

La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció, desde el sábado pasado, la facultad de atracción de las investigaciones por la desaparición en Concordia de 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp y, con apoyo del Ejército y la Marina, cercó un área en la comunidad de El Verde para realizar excavaciones en diversas fosas.

En la primera zona intervenida se recuperaron 10 cuerpos sepultados clandestinamente. De ese total, cinco fueron identificados mediante genética forense y se determinó que correspondían a cinco trabajadores de la mina reportados como desaparecidos.

Los cuerpos de José Antonio “N”, de 34 años; Jesús Antonio “N”, de 30; José “N”, de 35; José Ángel “N”, de 38; e Ignacio Aurelio “N”, de 37, fueron entregados a sus familiares y trasladados a sus lugares de origen.

Las diligencias periciales continúan en la región, con resguardo federal del perímetro y participación de equipos de búsqueda que mantienen recorridos y excavaciones en puntos señalados como de interés.

En tanto, los restos trasladados al Servicio Médico Forense serán analizados para establecer su identidad y, en su caso, la relación con otras investigaciones abiertas en la zona por fosas clandestinas.