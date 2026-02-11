Hallan restos presuntamente de cuatro personas en nuevas fosas clandestinas en Concordia

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 11 febrero 2026
    Hallan restos presuntamente de cuatro personas en nuevas fosas clandestinas en Concordia
    Las diligencias periciales continúan en la región, con resguardo federal del perímetro y participación de equipos de búsqueda. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Desaparecidos

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGR

Autoridades federales mantienen el resguardo de la zona y avanzan los dictámenes periciales para identificar los restos localizados

CONCORDIA, SIN.- En la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, en fosas clandestinas localizadas cerca de la presa Tecolote, fueron encontrados restos humanos que se presumen corresponden a cuatro personas; peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) los trasladaron al Servicio Médico Forense.

El martes pasado, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que, en un sitio distinto de donde autoridades federales han localizado varios cuerpos, se descubrieron cuatro nuevas fosas clandestinas.

TE PUEDE INTERESAR: En enero, costo de productos de la canasta alimentaria presentó un crecimiento anual de 5.1%

En este nuevo punto, personal federal y activistas de rastreo extendieron la búsqueda en la zona cercana a la presa Tecolote, ante versiones de que podría haber más cuerpos enterrados de manera clandestina.

La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció, desde el sábado pasado, la facultad de atracción de las investigaciones por la desaparición en Concordia de 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp y, con apoyo del Ejército y la Marina, cercó un área en la comunidad de El Verde para realizar excavaciones en diversas fosas.

TE PUEDE INTERESAR: Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)

En la primera zona intervenida se recuperaron 10 cuerpos sepultados clandestinamente. De ese total, cinco fueron identificados mediante genética forense y se determinó que correspondían a cinco trabajadores de la mina reportados como desaparecidos.

Los cuerpos de José Antonio “N”, de 34 años; Jesús Antonio “N”, de 30; José “N”, de 35; José Ángel “N”, de 38; e Ignacio Aurelio “N”, de 37, fueron entregados a sus familiares y trasladados a sus lugares de origen.

TE PUEDE INTERESAR: Avanza en Senado aval a ingreso de marines de EU a México para tareas de adiestramiento

Las diligencias periciales continúan en la región, con resguardo federal del perímetro y participación de equipos de búsqueda que mantienen recorridos y excavaciones en puntos señalados como de interés.

En tanto, los restos trasladados al Servicio Médico Forense serán analizados para establecer su identidad y, en su caso, la relación con otras investigaciones abiertas en la zona por fosas clandestinas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidos

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGR

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El que parte y reparte

El que parte y reparte
true

Baja Sheinbaum homicidios y desapariciones: Ya sólo falta que la gente se lo crea
Mientras México restringe la compra legal a través de un modelo centralizado y militarizado, la disponibilidad en Estados Unidos mantiene un flujo constante.

Sedena: casi 80% de las armas incautadas desde 2024 provienen de Estados Unidos
El cantautor hispanofrancés retoma su gira latinoamericana, generando expectativa de una posible presentación en el Zócalo capitalino o en festivales importantes.

Manu Chao podría regresar a México tras años de veto; gira latinoamericana genera expectativa
Marzo de 2026 será un mes clave para miles de personas que mantienen registros negativos en el Buró de Crédito. De acuerdo con las reglas de esta Sociedad de Información Crediticia, ciertos adeudos pueden eliminarse del historial dependiendo del monto en UDIS.

Buró de Crédito... ¿Cuáles son las deudas que se borrarán en marzo de 2026?
La Secretaría de Bienestar abrió el registro 2026 para la Pensión de Adultos Mayores. Te contamos cuándo, cómo y dónde puedes inscribirte si ya cumpliste 65 años, así como los requisitos oficiales.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo, cómo y dónde me puedo registrar si ya cumplí los 65 años?

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo alcanzó un nuevo nivel durante la presentación de Ring Royale, el evento de box entre celebridades que se celebrará en la Arena Monterrey.

Hay tiro entre Alfredo Adame y Carlos Trejo... Ring Royale logró la ‘pelea del siglo’ (video)
El equipo trabajó aspectos defensivos y ofensivos durante su práctica en Torreón.

Algodoneras de Unión Laguna retoman gira con visita clave a Bravas de León: fecha, hora y dónde ver