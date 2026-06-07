Ramos Arizpe brinda por su identidad con el Wine Fest 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- La cultura del vino volverá a convertirse en protagonista en Ramos Arizpe con la realización del Ramos Wine Fest 2026, evento que reunirá a productores vitivinícolas, chefs, músicos y amantes de la enología en una jornada diseñada para exaltar los sabores, tradiciones y atractivos de la región. La cita será el próximo 20 de junio en el Viñedo Valle de Santo Domingo, escenario natural donde los asistentes podrán degustar y adquirir etiquetas elaboradas por casas productoras establecidas en el municipio, fortaleciendo la proyección de Ramos Arizpe como uno de los polos emergentes del turismo enológico de Coahuila.

Además de promover la actividad vitivinícola local, el encuentro tendrá un propósito solidario, ya que parte de los recursos obtenidos será destinada a los programas de asistencia social impulsados por el DIF Municipal. Participarán siete bodegas representativas de la región: Valle de Santo Domingo, Bodegas Capellanía, Rancho Ojuelos, Monte Rojo, Zapa, Viñedo San Martín y Tanque Viejo, cuyos productos han sido distinguidos en concursos y certámenes especializados dentro y fuera del País.

UNA NOCHE DE SABORES, MÚSICA Y TRADICIÓN La experiencia gastronómica estará encabezada por el chef parrillero Anuar Yutani, quien preparará un menú especialmente diseñado para la ocasión, integrado por cortes premium, especialidades cocinadas al fuego y diversas propuestas culinarias para maridar con las etiquetas participantes. La oferta incluirá también cabrito, lechón cocinado lentamente, espadas brasileñas y una amplia variedad de guarniciones y salsas que complementarán la velada. El programa artístico contempla la participación de la Orquesta Filarmónica del Desierto, la agrupación Low Country y un espectáculo ecuestre, elementos que buscan enriquecer una experiencia enfocada en resaltar la riqueza cultural y productiva de la región.

Las actividades comenzarán con un cóctel de bienvenida y continuarán durante toda la noche con degustaciones, presentaciones musicales y diversas experiencias diseñadas para los asistentes. Las personas interesadas en formar parte del evento pueden solicitar información al teléfono 844 528 2643. Los accesos están disponibles en la Dirección de Turismo, ubicada en la Unidad Administrativa Municipal, así como en el módulo de Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal.

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