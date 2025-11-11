Serán Ramos Arizpe y Saltillo ejemplo nacional en transporte público gratuito: Tomás Gutiérrez Merino

Coahuila
/ 11 noviembre 2025
    Serán Ramos Arizpe y Saltillo ejemplo nacional en transporte público gratuito: Tomás Gutiérrez Merino

La integración de las rutas gratuitas de ambos municipios beneficiará a miles de familias, estudiantes y trabajadores, afirmó Tomás Gutiérrez.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, afirmó que la integración de las rutas gratuitas de Saltillo y Ramos Arizpe permitirá que ambas ciudades se conviertan en un referente nacional en movilidad pública sin costo, beneficiando directamente a miles de familias, estudiantes y trabajadores.

“Estamos trabajando en equipo con el Gobernador para que Ramos Arizpe y Saltillo sean ejemplo nacional en la implementación de transporte público gratuito que una a ambas ciudades, generando beneficios para todas y todos”, destacó Gutiérrez Merino durante una reunión de trabajo con su homólogo de Saltillo, Javier Díaz González, y el subsecretario de Transporte y Movilidad e Infraestructura del Estado, Fernando Simón Gutiérrez Pérez.

El encuentro se realizó para avanzar en la puesta en marcha de un esquema de transporte gratuito que conecte a ambos municipios, en sintonía con la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas. La propuesta consiste en unir las rutas “Aquí Vamos Gratis”, de Saltillo, y la “Ruta Estudiantil”, de Ramos Arizpe.

Gutiérrez subrayó que fusionar estos programas ampliará el acceso al transporte sin costo, permitiendo que habitantes de las dos ciudades se desplacen de manera eficiente y segura. Además, remarcó que esta medida representa un impulso directo a la economía familiar.

Los equipos técnicos de ambos municipios seguirán desarrollando estudios de origen-destino, análisis estadísticos y observaciones de campo para definir el mejor esquema de operación entre las dos rutas. El objetivo es ofrecer un servicio eficiente, gratuito y de calidad a las y los usuarios.

En el encuentro participaron funcionarios de ambos ayuntamientos y de dependencias estatales relacionadas con movilidad y planeación urbana.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

