“Si vamos, perdemos”; dicen comerciantes de Alameda en Arteaga sobre Revocación de Mandato

SALTILLO, COAH.- Comerciantes de Arteaga en la Alameda negaron que en el transcurso del día abandonen sus puestos para ir a votar pues “tienen que sacar la raya”, ya que a ellos “ningún apoyo les fue otorgado durante la pandemia”, dijeron.

“Mire lo único es que si vamos, perdemos, perdemos lo del día y seguimos perdiendo con el alza de gasolina, el cero apoyo que nos dieron a nosotros los trabajadores, mejor les dan a los huevones”, expresó José Romero.

Desde la escalera donde instalaba la lona de su puesto de múltiples artículos en la esquina de la Alameda, el comerciante aseguró que mientras repartían dinero a quienes ni siquiera estudian o trabajan, a ellos “no se les perdonó nada”.

“A mí nadie me perdonó una renta”, expresó, “no me dieron para la gasolina, el agua o la luz, a nosotros ni un apoyo allá dónde era INDESOL”, protestó el comerciante.

Más comerciantes como él se negaron a caminar un par de cuadras y acudir a las urnas, y una pequeña parte de ellos aseguraron que además de trabajar cumplirán con su responsabilidad como ciudadanos.

“Nuestra obligación es cumplir, es nuestro deber como ciudadanos además el presidente se ha portado bien” expresó el comerciante Constantino Vargas.