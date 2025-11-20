Saltillo: a prisión preventiva Hugo por abuso de menor; padre de Silvia pide investigación a fondo y respeto para su familia

Hugo Alejandro, de 21 años, fue detenido el miércoles 19 de noviembre y presentado ante la Sala Penal Número 10 al día siguiente, durante la audiencia de formulación de imputación.

De acuerdo con información oficial, debido a que la audiencia fue realizada a puerta cerrada, el acusado recibió una primera orden de aprehensión para ser investigado por el delito de violación equiparada en perjuicio de una menor de 15 años.

La audiencia se llevó a cabo bajo la causa penal 2167/2025 y no se permitió el acceso al público, ni se dieron a conocer detalles del delito. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva de oficio, mientras que la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el 24 de noviembre.

La menor fallecida fue identificada como Silvia, de 13 años. Su cuerpo fue localizado la noche del pasado domingo en las inmediaciones del ejido Buñuelos, cerca de la carretera Saltillo–Zacatecas. La adolescente había sido reportada como no localizada por sus familiares desde el 28 de octubre. Presentó un impacto de bala en el cráneo. Hasta ahora, Hugo Alejandro no ha sido procesado por feminicidio y se espera que se gire una segunda orden de aprehensión por este delito.

PADRE DE SILVIA EXIGE JUSTICIA

Hilario Camarillo Hernández, padre de Silvia Camarillo Muñiz, describió a su hija como una joven “muy alegre, trabajadora” a quien le gustaba estudiar, la danza y el baile. Afirmó que “no se le dificulta nada” y que siempre se mantenía animada, viajando “por un lado y otro”. El señor Camarillo lamentó profundamente la pérdida, señalando que “esa muerte que le pasó a mi hija, ella no se la merecía”.

El padre exigió a las autoridades que continúen con las investigaciones y tomen las declaraciones necesarias para “que se haga justicia al culpable, y no a los que no tienen culpa”.

También señaló que, aunque su ejido, otros ejidos, la Policía Municipal y la Fiscalía brindaron apoyo durante la búsqueda, la familia está siendo gravemente afectada por “esos comentarios que nos están afectando a nosotros mucho de varia gente”.

Hilario Camarillo reveló que, debido a esta situación y al dolor que atraviesan, el resto de sus hijos fueron recogidos por la Pronnif, lo que los mantiene “intrincados y todos atarantados por todos lados”.

Finalmente, suplicó que cesen los señalamientos: “Yo quisiera que si ustedes no nos pueden ayudar en eso de los comentarios. Sí, pues que le bajen a... que le bajen a esa cosa”. Reiteró que su único objetivo es que se detenga al verdadero responsable, pues quien no tiene culpa “no hay por qué maltratarlo ni nada”.