Solicitud de donación del edificio cultural fue realizada por el propio consejo en 2024

Mientras José Palacios, consejero de la Secretaría de Cultura de Coahuila, aseguró que el consejo consultivo de la dependencia ya solicitó formalmente la donación del edificio que esta ocupaba, la también creadora y activista social Aída García Badillo desestimó la capacidad de dicho órgano para obtener el recinto.

En respuesta a la nota publicada por VANGUARDIA sobre el interés de la comunidad artística y cultural del estado en hacerse de la propiedad ubicada en Hidalgo y Juárez, que también albergaba a la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), Palacios Ortiz aclaró que el requerimiento fue hecho a finales del año pasado.

“Esta solicitud ya se hizo en la petición formal por el Consejo de Cultura en la pasada sesión de diciembre de 2024, a lo que el presidente en funciones tomó nota al respecto y checará el estatus del inmueble para proceder”, señaló Palacios Ortiz en relación con el artículo publicado.

“Eso no es posible”, atajó García Badillo, ya que “existe un convenio firmado con el magistrado Efrén (Ríos Vega) y la Academia Interamericana de Derechos Humanos”, el cual impediría dicho traspaso. Además, afirmó que “detrás de esto está el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira”.

La exconsejera de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) expuso que “el movimiento de los artistas y la cultura está en su peor momento; no tiene presupuesto, no tiene ni edificio, y la gran mayoría de los artistas (se encuentran) vendiendo lo que sea para sobrevivir”.

Los artistas y promotores culturales Gustavo García Torres, Sergio Castillo Lara y Jesús Gerardo Segura reiteraron la solicitud que en 2019 presentó el gremio al exgobernador Miguel Ángel Riquelme, a través de un oficio signado por 189 creadores, ciudadanos y periodistas, con el objeto de convertir el inmueble en una “casa para la cultura y las artes”, aprovechando que el espacio está deshabitado.

Al respecto, Aída García expuso: “Recuperar un edificio no va a cambiar nada. La cultura (como propuesta del Estado) es el caballo muerto. El consejo de los artistas no sirve para nada; no pueden defender los derechos de sus representados. No es el gato negro metido en una caja, es el caballo muerto sobre la mesa del Estado”.