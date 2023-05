Solo dos amenazas de tiroteo y explosivos ocurridos en escuelas de Coahuila se investigan

La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que de las 23 amenazas de tiroteo o explosión de un artefacto registradas en instituciones educativas de distintos niveles escolares del estado entre enero de 2020 y el 8 de marzo del 2023, solo dos han derivado en la apertura de una investigación ministerial.

La primera carpeta de investigación fue abierta el 30 de mayo del 2022, tras registrarse en el Sistema de Emergencias 911, la amenaza de explosión de un artefacto presumiblemente colocado en la Escuela Secundaria Técnica No. 28 “Salvador González Lobo”, ubicada en el municipio de Saltillo, en el Sureste del estado.

La otra carpeta de investigación se abrió este año, el 8 de marzo pasado cuando un exalumno de la Universidad Americana del Noreste (UANE), campus Saltillo, amenazó vía aplicación de WhatsApp con realizar un tiroteo por una diferencia que tuvo con dos estudiantes del plantel. Ambas carpetas de investigación se encuentran en trámite.

Luego de este hecho, VANGUARDIA documentó en una revisión hemerográfica al menos 23 amenazas de tiroteo o de la presencia de un explosivo en instituciones educativas de distintos niveles escolares, del tiroteo del Colegio Cervantes en Torreón que dejó un saldo de dos personas sin vida. Una docente y el alumno que perpetró el ataque.

La Fiscalía General del Estado refirió en respuesta a una solicitud de información vía mecanismos de transparencia que no todos los hechos relacionados con la información pedida “deriva necesariamente a una carpeta de investigación”. No detalló la razón por la que no fueron abiertas carpetas de investigación en otros casos.

Del total de las amenazas emitidas por correo electrónico, redes sociales y llamadas al Sistema de Emergencia 911, 21 advirtieron de un tiroteo y las dos restantes la presencia de un artefacto explosivo. Por estos actos de intimidación, solo hay un estudiante suspendido y otro expulsado.

Un total de diez eventos fueron reportados en escuelas de nivel secundaria; ocho en preparatoria, principalmente en centros de estudios técnicos; y los cinco restantes, en nivel universitario.

El municipio de Torreón, en la región Laguna del estado, lideró la lista con siete amenazas de tiroteo, seguido de la ciudad de Saltillo, con seis amenazas de tiroteos y bombas.