Remiten a Saltillo demanda de Alonso Ancira contra AHMSA; se declara incompetente tribunal en CDMX

México
/ 17 febrero 2026
    Remiten a Saltillo demanda de Alonso Ancira contra AHMSA; se declara incompetente tribunal en CDMX
    Ancira reclama una indemnización equivalente a cinco meses de salario por cada año trabajado, entre otras prestaciones. CUARTOSCURO

El empresario reclama a la acerera el pago de prestaciones luego de su salida, que ahora tendrá que revisarse en un órgano jurisdiccional de la capital de Coahuila

La demanda con la que el empresario Alonso Ancira Elizondo exigió a Altos Hornos de México (AHMSA) el pago de prestaciones tras su salida de la siderúrgica será remitido a un órgano jurisdiccional en Saltillo, luego de que un tribunal determinara que no se puede desahogar en la Ciudad de México, de acuerdo con el diario El Financiero.

Con la resolución contenida en el expediente 77/2024, un tribunal federal frenó la estrategia de Ancira, quien buscaba que el juicio se desarrollara en la capital del País, pues ahí se ubican las oficinas corporativas vinculadas a su contrato.

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA requerirá inversión inmediata de 2 mdd para volver a operar: CMIC

El Financiero detalló que el Noveno Tribunal Laboral Federal en la Ciudad de México se declaró incompetente luego de revisar las pruebas que se presentaron y, en consecuencia, se ordenó remitir el expediente a un órgano jurisdiccional con sede en Saltillo, Coahuila, para continuar con el proceso.

Ancira Elizondo ya se había desistido en octubre de 2025, según una notificación que presentó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, de pedir la liquidación laboral de 300 millones de pesos que se le había reconocido en el proceso de concurso mercantil.

Sin embargo, antes ya había demandado a la acerera cumplir con las condiciones contractuales luego de su salida de la compañía, por considerar que mantiene adeudos de su relación laboral.

En esa demanda Ancira reclamó una indemnización equivalente a cinco meses de salario por cada año trabajado, de acuerdo con un contrato suscrito en 2021. A la vez, pidió el reconocimiento de su antigüedad desde marzo de 1990.

Se incluye el cobro de pasivos laborales que, según Ancira, fueron reconocidos por AHMSA en sus estados financieros de 2022. También reclama el pago proporcional de aguinaldo, vacaciones y primas.

El reclamo de Ancira se mantiene en suspenso, pues anteriormente el Cuatro Tribunal Laboral Federal, con sede en Coahuila, también se había reservado asumir el caso, tras argumentar que la ley permite al trabajador optar por el domicilio en que se celebró el contrato.

La definición del caso tendrá que darse antes del próximo 27 de febrero, fecha en la que está prevista la subasta de activos de AHMSA y Minera del Norte (Minosa).

Con información de El Financiero

