Suman 67 entregas del programa ‘En tu escuela tú eliges’ en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó las entregas correspondientes a los números 66 y 67 en la Escuela Primaria Independencia, ubicada en la colonia Analco, donde los turnos matutino y vespertino recibieron equipo y mobiliario para atender distintas necesidades del plantel. Los apoyos beneficiarán directamente a 840 estudiantes.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El programa “En tu escuela tú eliges” alcanzó 67 entregas de las 95 contempladas para la actual administración municipal de Ramos Arizpe, con una inversión acumulada cercana a los 6 millones de pesos.

Con las entregas realizadas, el programa registra un avance superior al 70 por ciento respecto a la meta establecida, por lo que el Municipio prevé continuar con el recorrido por los planteles hasta completar las 95 acciones programadas.

LAS ESCUELAS DEFINEN SUS NECESIDADES

Gutiérrez Merino señaló que uno de los criterios del programa es que maestros y padres de familia determinen qué equipamiento requiere cada plantel, con el propósito de dirigir los recursos hacia las necesidades identificadas por la propia comunidad educativa.

“Ya llevamos 67 entregas y vamos a continuar hasta llegar a todas las escuelas que tenemos contempladas. Aquí son los maestros y los padres de familia quienes deciden qué necesita su plantel”, afirmó.

El programa contempla apoyos que van desde computadoras, pintarrones, mobiliario y equipos de sonido, hasta aires acondicionados y herramientas tecnológicas.

En el caso de la Primaria Independencia, fueron entregados equipos de sonido profesional, sillas ejecutivas, pintarrones, extensiones de uso rudo, un proyector, sillas secretariales y sillas fijas para los distintos turnos.

Acompañado por el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, el Alcalde destacó que las entregas forman parte de las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de los planteles educativos del municipio.