‘Te tenemos ubicado’, dice Fiscal de Coahuila a probable feminicida de Diana Marina

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    ‘Te tenemos ubicado’, dice Fiscal de Coahuila a probable feminicida de Diana Marina
    La Fiscalía General del Estado señaló que Coahuila registra una disminución en los casos de feminicidio durante los primeros meses de 2026. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La Fiscalía de Coahuila informó que el probable responsable del feminicidio de Diana Marina está identificado y llamó a entregarse, mientras destacó una reducción en la incidencia de este delito durante 2026

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, hizo un llamado para que el probable responsable del feminicidio de Diana Marina, en la colonia Santa Bárbara de Saltillo, se entregue a las autoridades, quienes darán inicio con el procedimiento de justicia.

Fue el pasado lunes cuando se dio a conocer el hallazgo sin vida de Diana Marina, de 41 años. La mujer fue encontrada en un domicilio de la colonia Santa Bárbara, al oriente de Saltillo, donde vivía junto con Fernando “N”, de 54 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/feminicidio-sacude-a-saltillo-encuentran-a-mujer-estrangulada-detienen-a-su-ex-pareja-LP21951129

Las primeras diligencias determinaron que Diana Marina habría sido privada de la vida por estrangulamiento con una cadena y presentaba otras lesiones que continuaban siendo analizadas por el Servicio Médico Forense.

Hasta el mediodía de este martes, la Fiscalía no había logrado comunicar la detención de Fernando “N”, a quien Diana Marina conoció en Ciudad de México, de donde huyó hacia la capital de Coahuila debido al padecimiento de violencia.

En ese sentido, el fiscal dijo que, sin embargo, el probable responsable estaba plenamente identificado y ubicado.

“En Coahuila el que la hace la paga. Si esta persona nos está escuchando o viendo, quiero decirle algo: o te entregas o te vamos a detener y tú lo sabes. Te tenemos ubicado. No podemos dar más información. Es un delito que se paga muy caro en Coahuila y que todos nos indignamos”, dijo.

“A ver, es una persona que evidentemente tenía una relación con esta mujer, guardaban una relación de carácter personal y eso lo único que nos hace a nosotros es esperar un resultado pronto”, explicó.

Entre enero y julio de este año, Coahuila solo ha reportado la incidencia de un feminicidio, lo que implica una reducción de tres casos en comparación con el mismo periodo de 2025.

En este año, el caso de María Esther, de 68 años, en Saltillo, fue el primero, y el segundo sería el de Diana Marina. Aunque en Acuña, durante el mes de junio, también fue registrado el caso de Laura Cadena, este fue clasificado como matricidio por las autoridades, quienes identificaron que su hijo era el probable agresor.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/diana-llego-a-saltillo-huyendo-de-cdmx-presunto-feminicida-la-acorralo-frente-a-miles-de-personas-para-que-aceptara-casarse-EN21977535

Al respecto de la estadística, el Fiscal General manifestó que estos datos deben ser considerados desde el primer caso.

“Claro, hay una reducción, pero si fuera uno es mucho”, indicó Fernández Montañez.

FEMINICIDIOS

2026 - 2* (enero-julio)

2025 - 9

2024 - 20

2023 - 11

2022 - 23

2021 - 22

2020 - 24

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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