‘Te tenemos ubicado’, dice Fiscal de Coahuila a probable feminicida de Diana Marina

Fue el pasado lunes cuando se dio a conocer el hallazgo sin vida de Diana Marina, de 41 años. La mujer fue encontrada en un domicilio de la colonia Santa Bárbara, al oriente de Saltillo, donde vivía junto con Fernando “N”, de 54 años.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, hizo un llamado para que el probable responsable del feminicidio de Diana Marina, en la colonia Santa Bárbara de Saltillo, se entregue a las autoridades, quienes darán inicio con el procedimiento de justicia.

Las primeras diligencias determinaron que Diana Marina habría sido privada de la vida por estrangulamiento con una cadena y presentaba otras lesiones que continuaban siendo analizadas por el Servicio Médico Forense.

Hasta el mediodía de este martes, la Fiscalía no había logrado comunicar la detención de Fernando “N”, a quien Diana Marina conoció en Ciudad de México, de donde huyó hacia la capital de Coahuila debido al padecimiento de violencia.

En ese sentido, el fiscal dijo que, sin embargo, el probable responsable estaba plenamente identificado y ubicado.

“En Coahuila el que la hace la paga. Si esta persona nos está escuchando o viendo, quiero decirle algo: o te entregas o te vamos a detener y tú lo sabes. Te tenemos ubicado. No podemos dar más información. Es un delito que se paga muy caro en Coahuila y que todos nos indignamos”, dijo.

“A ver, es una persona que evidentemente tenía una relación con esta mujer, guardaban una relación de carácter personal y eso lo único que nos hace a nosotros es esperar un resultado pronto”, explicó.

Entre enero y julio de este año, Coahuila solo ha reportado la incidencia de un feminicidio, lo que implica una reducción de tres casos en comparación con el mismo periodo de 2025.

En este año, el caso de María Esther, de 68 años, en Saltillo, fue el primero, y el segundo sería el de Diana Marina. Aunque en Acuña, durante el mes de junio, también fue registrado el caso de Laura Cadena, este fue clasificado como matricidio por las autoridades, quienes identificaron que su hijo era el probable agresor.