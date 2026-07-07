Miguel Riquelme alista ajustes en el gabinete y revisión integral del Municipio de Torreón

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    Miguel Riquelme alista ajustes en el gabinete y revisión integral del Municipio de Torreón
    Miguel Ángel Riquelme Solís adelantó que reducirá su presencia en eventos públicos para concentrarse en reuniones de trabajo y una revisión interna de las áreas municipales. SANDRA GÓMEZ

El alcalde de Torreón informó que analizará posibles cambios en el gabinete y dará prioridad a temas como movilidad, seguridad, servicios públicos y obra pública

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que durante los próximos días disminuirá su asistencia a eventos públicos, debido a que concentrará su agenda en reuniones de trabajo y revisiones internas consideradas fundamentales para definir el rumbo de la Administración Municipal.

Explicó que se trata de encuentros “de escritorio” con titulares de dependencias y equipos técnicos, en los que se analizará el funcionamiento de las principales áreas del Ayuntamiento, así como las necesidades más urgentes de la población.

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Como parte de sus actividades, este miércoles entregará equipo y uniformes a los integrantes de La Ola, brigada municipal encargada de realizar labores de limpieza en calles, bulevares y espacios públicos.

Posteriormente, encabezará reuniones con funcionarios de Servicios Públicos, Desarrollo Social y Obras Públicas, áreas que, dijo, tendrán una participación relevante en la estrategia de atención inmediata para la ciudad.

Riquelme Solís señaló que uno de los temas que más le interesa revisar es el relacionado con la obra pública y sus efectos en la movilidad, particularmente por los cierres y desviaciones derivados de los trabajos que se realizan en el Sistema Vial Abastos-Independencia y en el bulevar Revolución.

Indicó que solicitará verificar si las rutas alternas habilitadas son suficientes y funcionales, o si existen otras opciones que permitan reducir las afectaciones para automovilistas, transportistas y habitantes de los sectores involucrados.

Recordó que durante su primera gestión como alcalde le correspondió estudiar las alternativas viales generadas por la construcción del Sistema Vial Cuatro Caminos, experiencia que, aseguró, permitirá atender con mayor precisión los problemas actuales.

“Ahora tenemos dos cortes importantes y eso también provoca caos. Tenemos que revisar si las vialidades alternas son las óptimas o si podemos encontrar otras opciones”, expresó.

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ANALIZA CAMBIOS EN EL GABINETE

Respecto a posibles modificaciones en su equipo de trabajo, el presidente municipal adelantó que será probablemente la próxima semana cuando defina los cambios en las principales áreas del Ayuntamiento.

Aclaró que los ajustes formarán parte de un nuevo ciclo administrativo y no tendrán como objetivo afectar personalmente a los funcionarios que actualmente ocupan las direcciones municipales.

Destacó que mantuvo una buena relación con el fallecido alcalde Román Alberto Cepeda González; sin embargo, reconoció que cada administración tiene un sistema y un método de trabajo diferentes.

Señaló que los actuales directores ya tuvieron la oportunidad de encabezar sus respectivas dependencias, por lo que ahora deberá valorar quiénes cuentan con el perfil, la experiencia y la capacidad para responder de manera inmediata a las necesidades de Torreón.

Riquelme Solís sostuvo que busca evitar curvas de aprendizaje en las áreas que requieren atención urgente, pues la ciudadanía demanda resultados y servicios eficientes desde el inicio de esta nueva etapa.

“Yo tengo mi sistema y mi método de trabajo. Lo que me interesa es no pasar por ninguna curva de aprendizaje en las áreas que requieren atención inmediata para darles servicio a los torreonenses”, puntualizó.

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REVISIÓN PUNTUAL DE TODAS LAS ÁREAS

El alcalde informó que actualmente se desarrolla una revisión general de la Administración Municipal, desde las obras que se encuentran en proceso hasta las condiciones financieras y las decisiones tomadas durante los últimos días.

Precisó que no se trata de una evaluación que requiera seis meses, sino de un diagnóstico puntual que permita identificar los problemas más sensibles y las demandas que la ciudadanía ha expresado con mayor insistencia.

Entre los temas considerados prioritarios se encuentran el agua potable, drenaje, pavimentación, bacheo, transporte público, seguridad, servicios públicos y movilidad urbana.

En materia de seguridad, explicó que se revisan las condiciones de las patrullas, las necesidades de mantenimiento, el armamento disponible, el equipamiento de los agentes y las posibilidades financieras para mejorar los salarios de los policías a partir del próximo año.

Agregó que mantiene comunicación directa con el comisario de Seguridad Pública, con el objetivo de atender de manera ágil los problemas y garantizar que la corporación cuente con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones.

Reconoció que actualmente Torreón dispone de una Dirección de Seguridad Pública más robusta, con mayores recursos y tecnología avanzada, elementos que permiten fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.

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DEFIENDE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

Riquelme Solís destacó los resultados obtenidos mediante el sistema municipal de videovigilancia, aunque reconoció que existe un sector de la población que se siente excesivamente vigilado o teme que las cámaras puedan utilizarse para fines distintos a la seguridad.

No obstante, subrayó que esta tecnología ha permitido resolver numerosos casos, esclarecer accidentes y conocer con mayor precisión la forma en que ocurrieron determinados hechos.

Consideró que los resultados obtenidos deben servir para generar confianza entre la ciudadanía, al demostrar que las cámaras constituyen una herramienta para prevenir delitos, identificar responsables y aportar información a las investigaciones.

Indicó que son pocos los municipios del país que cuentan con una infraestructura de videovigilancia de estas características, debido a que en algunas ciudades los equipos son dañados deliberadamente por grupos delictivos. Como referencia, mencionó que Saltillo también dispone de un sistema tecnológico sólido.

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GARANTIZA CONTINUIDAD DE OBRAS

El presidente municipal aseguró que ninguna obra en ejecución quedará abandonada. Sin embargo, aclaró que los proyectos que no sean considerados prioritarios podrían ser reprogramados hasta enero, cuando el Ayuntamiento disponga de mayores recursos presupuestales.

Explicó que, bajo un esquema de orden financiero, su administración cumplirá con las obras que dejó en proceso Román Alberto Cepeda González y mantendrá los compromisos relacionados con los servicios públicos.

Finalmente, pidió a la ciudadanía tener confianza en que los esfuerzos municipales se orientarán hacia las necesidades más urgentes de Torreón.

“La ciudadanía debe estar tranquila. La mayor parte de los esfuerzos estarán dirigidos al agua potable, drenaje, pavimentación, bacheo, servicios públicos y, sobre todo, a la modernización del transporte”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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