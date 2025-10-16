Torreón: Cepeda Salas anuncia mejoras históricas para jubilaciones de maestros

Coahuila
/ 16 octubre 2025
    Torreón: Cepeda Salas anuncia mejoras históricas para jubilaciones de maestros
    Cepeda Salas aseguró recursos adicionales para finalizar el centro de actividades para docentes retirados. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

El líder del SNTE propone elevar aportaciones y límites de retiro para garantizar vejez digna a los docentes

TORREÓN, COAH.- Alfonso Cepeda Salas, líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), concluyó su gira por La Laguna con anuncios clave para garantizar mejores condiciones de retiro y bienestar social a los docentes.

Durante su visita, supervisó avances en infraestructura educativa y reafirmó la fuerza y convocatoria del sindicato a nivel nacional.

En entrevista con medios locales, Cepeda Salas destacó dos acciones prioritarias: la propuesta de incrementar la aportación a las cuentas individuales de los maestros del 5.25% al 13.8%, equiparándola a la del IMSS, para que los docentes puedan jubilarse con el 75% de su último sueldo; y la intención de solicitar a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, elevar el límite de jubilación de 10 a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), beneficiando a miles de próximos jubilados.

Como parte de su agenda, Cepeda inspeccionó la Casa del Jubilado en Matamoros, que se convertirá en un centro cultural y recreativo para docentes retirados, asegurando recursos adicionales para su conclusión.

Además, reconoció la solidaridad del magisterio ante recientes desastres naturales, destacando la entrega de 10 mil despensas, 15 mil mascarillas y la apertura de 112 centros de acopio en estados afectados como Veracruz y Puebla.

Cepeda Salas negó cualquier debilitamiento del sindicato en la región, recordando la asistencia de 3 mil jubilados en La Laguna y 35 mil maestros en el Zócalo, y resaltó que con 2.55 millones de agremiados, el SNTE sigue siendo la organización sindical más grande del mundo.

Respecto a la política, reiteró que los maestros pueden participar en la vida pública, incluso en las elecciones de Coahuila 2026, pero subrayó que está prohibido el proselitismo dentro de las escuelas para mantener la neutralidad institucional.

Finalmente, reafirmó el respaldo del SNTE al programa federal “La Escuela es Nuestra” y a la reciente reforma a la Ley de Amparo, garantizando transparencia y apoyo a las secciones en dificultades.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

