Torreón: Cepeda Salas anuncia mejoras históricas para jubilaciones de maestros

TORREÓN, COAH.- Alfonso Cepeda Salas, líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), concluyó su gira por La Laguna con anuncios clave para garantizar mejores condiciones de retiro y bienestar social a los docentes.

Durante su visita, supervisó avances en infraestructura educativa y reafirmó la fuerza y convocatoria del sindicato a nivel nacional.

En entrevista con medios locales, Cepeda Salas destacó dos acciones prioritarias: la propuesta de incrementar la aportación a las cuentas individuales de los maestros del 5.25% al 13.8%, equiparándola a la del IMSS, para que los docentes puedan jubilarse con el 75% de su último sueldo; y la intención de solicitar a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, elevar el límite de jubilación de 10 a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), beneficiando a miles de próximos jubilados.

Como parte de su agenda, Cepeda inspeccionó la Casa del Jubilado en Matamoros, que se convertirá en un centro cultural y recreativo para docentes retirados, asegurando recursos adicionales para su conclusión.

Además, reconoció la solidaridad del magisterio ante recientes desastres naturales, destacando la entrega de 10 mil despensas, 15 mil mascarillas y la apertura de 112 centros de acopio en estados afectados como Veracruz y Puebla.

Cepeda Salas negó cualquier debilitamiento del sindicato en la región, recordando la asistencia de 3 mil jubilados en La Laguna y 35 mil maestros en el Zócalo, y resaltó que con 2.55 millones de agremiados, el SNTE sigue siendo la organización sindical más grande del mundo.

Respecto a la política, reiteró que los maestros pueden participar en la vida pública, incluso en las elecciones de Coahuila 2026, pero subrayó que está prohibido el proselitismo dentro de las escuelas para mantener la neutralidad institucional.

Finalmente, reafirmó el respaldo del SNTE al programa federal “La Escuela es Nuestra” y a la reciente reforma a la Ley de Amparo, garantizando transparencia y apoyo a las secciones en dificultades.