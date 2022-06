Torreón: Mia es una niña de 12 años; su padrastro abusó de ella y ahora está embarazada

La niña Mia Valentina, de 12 años, era abusada sexualmente por su padrastro, ahora está embarazada con 23 semanas de gestación.

La menor tiene tres hermanos más, uno de 15, una de 9 que presenta discapacidad y uno de siete, todos ellos quedaron a cargo de su abuela, la señora Paola, que ahora tiene que sacarlos adelante, esto luego de denunciar a su propia hija por el abuso que ejerció en contra de Mia Valentina, al permitir que su pareja la violara.

De acuerdo a TeleDiario, la mujer no ha recibido apoyo, a pesar de quedarse a cargo de los menores: “Es muy difícil porque no tengo trabajo, le he pedido al gobierno ayuda, herramientas para trabajar para sacar adelante a los cuatro niños, nomás me dan despensas, si van a mi casa van a encontrar cajitas de sopa y frijoles, pero no tengo con qué hacerlas. Necesito herramientas para trabajar, yo sé cocinar, sé trabajar, ahorita no tengo nada, solo con la ayuda de mi padre y uno que otro vecino que me echa la mano es que puedo”, dijo la señora Paola, quien solicita ayuda.

“Me dicen sí te vamos a ayudar, no estás sola, pero a quien le piden de comer mis niños es a mí y sí estoy sola, la verdad estoy muy preocupada, la niña tiene 23 semanas, no sabemos cómo le vamos a hacer ahora que nazca el bebé, estoy muy desesperada hago un llamado a las autoridades porque lo único que han hecho es humillarme”, agregó.

Paola comenta que en cada trámite realizado se han vulnerado sus derechos y los de su nieta de 12 años embarazada, además de que culpa a las autoridades encargadas del caso de humillación y violación a sus derechos humanos.

Por esta razón, pide en primer lugar, ayuda para brindarles comida a sus cuatro nietos y el bisnieto que viene en camino, herramientas de cocina para comenzar a trabajar y artículos de bebé ya que no cuenta con los recursos necesarios.

Si usted desea apoyarlos, puede hacerlo llamando al número de teléfono celular 8714760963.