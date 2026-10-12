Torreón transmitirá la ópera ‘Macbeth’ desde Nueva York; conoce fecha, horario y boletos

TORREÓN, COAH.- La tragedia de Macbeth, una de las obras más reconocidas del repertorio operístico de Giuseppe Verdi, llegará a Torreón mediante una transmisión en alta definición desde el Metropolitan Opera de Nueva York, como parte de la temporada 2025-2026 del programa The Met: Live in HD. La función será el sábado 17 de octubre a las 11:00 horas en el Teatro Isauro Martínez, donde el público podrá seguir la producción en una pantalla gigante. La actividad es impulsada por el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), como parte de su programación para acercar espectáculos internacionales a la comunidad lagunera.

Antes de la transmisión, a las 10:30 horas, se proyectará una charla introductoria a cargo del maestro Gerardo Kleinburg, con el propósito de ofrecer al público contexto sobre la obra y facilitar el acercamiento a esta producción operística. La presentación corresponde a la segunda función de la temporada The Met: Live in HD 2025-2026 y permitirá disfrutar desde Torreón de una producción realizada en uno de los escenarios más reconocidos de la ópera internacional. Una tragedia sobre la ambición y el poder Macbeth es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi (1813-1901) y libreto de Francesco Maria Piave (1810-1876) y Andrea Maffei (1798-1885), basada en la tragedia homónima del dramaturgo inglés William Shakespeare. La historia se desarrolla en Escocia y sigue a Macbeth, un noble que recibe profecías sobre su futuro y comienza a considerar la posibilidad de convertirse en rey. Impulsado por la ambición y por la influencia de su esposa, decide cometer una serie de crímenes para alcanzar el poder.

Sin embargo, sus decisiones desencadenan una cadena de violencia, temor y consecuencias que terminan por conducirlo a su propia caída. La obra explora temas como la ambición desmedida, la culpa y la corrupción que puede acompañar la búsqueda del poder. La adaptación operística de Verdi destaca por la fuerza dramática de su música y por la manera en que combina los conflictos psicológicos de los personajes con la tensión de la historia. ¿Cuánto cuestan los boletos para ‘Macbeth’ en Torreón? Los boletos para la función tendrán un costo de 150 pesos para el público general y 100 pesos para estudiantes y adultos mayores. Las entradas estarán disponibles mediante la plataforma NewTicket y en las taquillas del Teatro Isauro Martínez. Se recomienda consultar los canales oficiales del recinto para verificar la disponibilidad. El director del IMCE, Antonio Méndez Vigatá, señaló que estas transmisiones buscan acercar al público de Torreón a producciones internacionales y ampliar las posibilidades de acceso a la ópera. De acuerdo con el funcionario, la iniciativa también pretende contribuir a la formación de nuevas audiencias y ofrecer a los habitantes de la región la oportunidad de conocer expresiones artísticas que habitualmente se presentan en grandes escenarios internacionales. Ópera internacional en pantalla grande El programa The Met: Live in HD transmite producciones del Metropolitan Opera de Nueva York a salas de distintos países, con el objetivo de ampliar el alcance de sus espectáculos más allá del público que puede asistir de manera presencial. Con esta modalidad, los espectadores pueden seguir las representaciones en pantalla de alta definición desde sus propias ciudades, sin necesidad de viajar a Nueva York. La proyección de Macbeth en el Teatro Isauro Martínez forma parte de esta oferta cultural en La Laguna y combina la transmisión audiovisual con una charla previa para contextualizar la obra. La cita será el sábado 17 de octubre, a las 11:00 horas, con una introducción programada para las 10:30 horas. Los organizadores invitan al público interesado en la música clásica, el teatro y la ópera a consultar la disponibilidad de entradas y acudir al recinto.

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