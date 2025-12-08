A un año de su apertura, Casa Nana fortalece la protección para menores víctimas de violencia en Torreón

Torreón
/ 8 diciembre 2025
    A un año de su apertura, Casa Nana fortalece la protección para menores víctimas de violencia en Torreón
    Casa Nana brinda resguardo y atención integral a menores víctimas de violencia, mientras se define su situación legal y se trabaja en su posible reintegración familiar. FOTO: REDES SOCIALES

El trabajo coordinado entre DIF Torreón, DIF Coahuila y Pronnif permite agilizar los procesos de adopción y garantizar el interés superior de la niñez

TORREÓN, COAH.- A un año de su inauguración, la Casa Nana mantiene bajo cuidado a 20 menores víctimas de diversos tipos de violencia, brindándoles resguardo inmediato, el cual puede durar desde unos días hasta lograr su reintegración con algún familiar.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima

Al respecto, la señora Selina Bremer, presidenta honoraria del DIF Torreón, detalló que trabajan de forma permanente con los comités de adopción del DIF Coahuila y de Pronnif, lo que permite canalizar a los menores cuya patria potestad y situación jurídica ya han sido liberadas, para que puedan integrarse a una familia.

Gracias a esta colaboración, los procesos se agilizan y se garantiza que los trámites sean transparentes y apegados a la ley, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez.

Este espacio brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes, proporcionando alimentación, atención médica, apoyo psicológico y actividades recreativas, mientras se define su situación legal.

El equipo multidisciplinario trabaja de la mano con instituciones y profesionales para atender las necesidades individuales de cada menor y facilitar su desarrollo emocional y social.

“Estamos en constante reacomodo; cuando un niño está listo legalmente para irse en adopción, el proceso avanza de inmediato”. Además, se realiza un seguimiento cercano tanto a los menores adoptados como a las familias receptoras, con el objetivo de asegurar una adaptación positiva y prevenir situaciones de riesgo o abandono.

En el último mes, precisó que Casa Nana ha registrado nuevos ingresos, derivados principalmente de reportes ciudadanos, en los que vecinos alertan sobre niñas y niños que permanecen solos, desatendidos o en riesgo por problemas familiares.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

