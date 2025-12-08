A un año de su apertura, Casa Nana fortalece la protección para menores víctimas de violencia en Torreón

TORREÓN, COAH.- A un año de su inauguración, la Casa Nana mantiene bajo cuidado a 20 menores víctimas de diversos tipos de violencia, brindándoles resguardo inmediato, el cual puede durar desde unos días hasta lograr su reintegración con algún familiar.

Al respecto, la señora Selina Bremer, presidenta honoraria del DIF Torreón, detalló que trabajan de forma permanente con los comités de adopción del DIF Coahuila y de Pronnif, lo que permite canalizar a los menores cuya patria potestad y situación jurídica ya han sido liberadas, para que puedan integrarse a una familia.

Gracias a esta colaboración, los procesos se agilizan y se garantiza que los trámites sean transparentes y apegados a la ley, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez.

Este espacio brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes, proporcionando alimentación, atención médica, apoyo psicológico y actividades recreativas, mientras se define su situación legal.

El equipo multidisciplinario trabaja de la mano con instituciones y profesionales para atender las necesidades individuales de cada menor y facilitar su desarrollo emocional y social.

“Estamos en constante reacomodo; cuando un niño está listo legalmente para irse en adopción, el proceso avanza de inmediato”. Además, se realiza un seguimiento cercano tanto a los menores adoptados como a las familias receptoras, con el objetivo de asegurar una adaptación positiva y prevenir situaciones de riesgo o abandono.

En el último mes, precisó que Casa Nana ha registrado nuevos ingresos, derivados principalmente de reportes ciudadanos, en los que vecinos alertan sobre niñas y niños que permanecen solos, desatendidos o en riesgo por problemas familiares.