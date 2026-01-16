Abril de 2026, fecha clave para homologar horarios de alcohol en La Laguna

Torreón
/ 16 enero 2026
    Abril de 2026, fecha clave para homologar horarios de alcohol en La Laguna
    El alcalde Román Alberto Cepeda destacó la coordinación entre Coahuila y Durango para regular la venta de alcohol. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Autoridades de cuatro municipios buscan unificar criterios y establecer el cierre obligatorio a las 02:00 horas

TORREÓN, COAH.- El plazo de 100 días para lograr la homologación de los horarios de venta y consumo de alcohol en los municipios de Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo vence en abril de 2026, lo que representa una oportunidad suficiente para consolidar acuerdos y alcanzar consensos sólidos entre las autoridades involucradas, señaló el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.

El edil explicó que la propuesta busca no solo regular a los establecimientos donde se vende o consume alcohol, sino también contribuir a un entorno más seguro y ordenado en la zona metropolitana de La Laguna, reduciendo incidentes asociados al consumo excesivo.

Cepeda reconoció la disposición y compromiso de la fiscal general del Estado de Durango, Sonia Yaidra de la Garza, así como de la alcaldesa de Gómez Palacio, Betzabé Martínez, además de los integrantes de la Mesa de Coordinación Operativa, quienes han mostrado voluntad para avanzar en el acuerdo intermunicipal.

La idea central es establecer criterios comunes en un periodo de tres meses, fijando como horario obligatorio de cierre las 02:00 horas en todos los negocios donde se venda o consuma alcohol, sin excepciones, en los cuatro municipios involucrados.

Actualmente, las autoridades trabajan en el intercambio de información y en la unificación de criterios normativos, lo que permitirá un mayor control, supervisión y aplicación homogénea de la medida en toda la zona metropolitana.

El alcalde añadió que también se busca fortalecer la coordinación con el Mando Especial de La Laguna, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y lograr una operación más eficaz en materia de seguridad.

En paralelo, adelantó que los gobiernos de Coahuila y Durango prevén anunciar de manera conjunta nuevos proyectos de inversión y estrategias de atracción de empleo para los municipios de la Comarca Lagunera, lo que abonará al desarrollo económico y social de la región.

Finalmente, destacó que ambas entidades han reforzado su coordinación operativa y de inteligencia mediante operativos y reuniones conjuntas de seguridad, con la f

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

