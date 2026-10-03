Aguacero dejó 187 árboles caídos en Torreón; trabaja Municipio para mejorar infraestructura pluvial

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Aguacero dejó 187 árboles caídos en Torreón; trabaja Municipio para mejorar infraestructura pluvial
    Brigadas del Municipio se dieron a la tarea de retirar los árboles derribados por el viento. CORTESÍA

Solo tres personas hicieron uso de los albergues durante la contingencia

TORREÓN, COAH.- Tras las lluvias registradas en días pasados en la ciudad, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el Municipio mantiene operativos de atención a inundaciones en coordinación con Protección Civil de Coahuila y prepara inversiones para mejorar la infraestructura de drenaje pluvial.

Luego de la reunión de evaluación de incidencia delictiva correspondiente a la semana 39, el Edil detalló que se trabaja en pozos de captación ubicados en cinco sectores: Nueva Laguna Norte, Aviación, Rincón La Merced, Loma Real y Villas Universidad Oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ataque-en-torreon-uno-de-los-hermanos-habria-acuchillado-a-su-gemelo-un-dia-antes-enviaron-video-de-crueldad-animal-AA23896152

Además, indicó que se atendieron 31 puntos con inundaciones y se retiraron 187 árboles caídos, como parte de las labores para reducir riesgos y restablecer las condiciones de seguridad en las vialidades.

En materia de asistencia, el Municipio habilitó tres albergues: DIF Nueva Rosita, Auditorio Municipal y Protección Civil. Hasta el momento, tres personas han recibido resguardo, alimentos calientes y, de ser necesario, atención médica por parte de la Dirección de Salud Pública Municipal.

“Seguimos en alerta y atendiendo todos los reportes de la ciudadanía, también permanecemos en contacto con CFE y preparados ante la probabilidad de que continúen las precipitaciones”, afirmó el Alcalde.

Añadió que el personal municipal también brinda asistencia social a las familias que lo necesitan mediante la entrega de hule y despensas, además de apoyar a peatones y conductores varados con traslados.

PROYECTAN INVERSIÓN CONJUNTA PARA RENOVAR CÁRCAMOS

El Alcalde anunció que, en coordinación con el Gobierno del Estado se contempla una inversión bipartita para rehabilitar los cárcamos de la ciudad, cuya infraestructura requiere renovación para responder a las necesidades actuales.

Precisó que ya se cambiaron ocho motores, aunque todavía faltan equipos por sustituir y obras civiles para mejorar el funcionamiento de estas instalaciones.

“Hemos cambiado 8 motores, pero nos faltan otros más, la realidad es que están obsoletos para las necesidades de Torreón y además se requiere de obra civil en todos ellos que se va a realizar en este programa conjunto con el Estado”, indicó.

La intervención busca fortalecer la capacidad del sistema de drenaje y mejorar la respuesta ante futuras precipitaciones, además de las labores de emergencia que actualmente se realizan en distintos sectores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Árboles
Drenaje
Tormentas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crucifixión

Crucifixión
NosotrAs: ¿Cómo es nuestra movilidad?

NosotrAs: ¿Cómo es nuestra movilidad?
true

POLITICÓN: Hoy, reunión clave en Morena Coahuila de cara a elección de diputados federales
Las preferencias de los detenidos forman parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

Coahuila: Agresores de secundaria en Torreón se inspiraron en al menos nueve ‘mask killers’
Una cabeza sin luz ni fuerza

Una cabeza sin luz ni fuerza
true

Tragedia en La Laguna; el castigo penal no basta
“¿Qué pasa con una empresa familiar cuando muere su fundador?”, plantea Whitepaper como punto de partida del episodio.

Herencias que se convierten en pleitos: cinco grandes empresas enfrentan el problema de la sucesión
Los cierres preventivos se aplicaron desde las 07:30 horas en zonas anegadas, como el deprimido de bulevar Revolución y el Nudo Mixteco.

Aplican cierres preventivos en vialidades de Torreón por lluvias (video)