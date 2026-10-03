Aguacero dejó 187 árboles caídos en Torreón; trabaja Municipio para mejorar infraestructura pluvial

Luego de la reunión de evaluación de incidencia delictiva correspondiente a la semana 39, el Edil detalló que se trabaja en pozos de captación ubicados en cinco sectores: Nueva Laguna Norte, Aviación, Rincón La Merced, Loma Real y Villas Universidad Oriente.

TORREÓN, COAH.- Tras las lluvias registradas en días pasados en la ciudad, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el Municipio mantiene operativos de atención a inundaciones en coordinación con Protección Civil de Coahuila y prepara inversiones para mejorar la infraestructura de drenaje pluvial.

Además, indicó que se atendieron 31 puntos con inundaciones y se retiraron 187 árboles caídos, como parte de las labores para reducir riesgos y restablecer las condiciones de seguridad en las vialidades.

En materia de asistencia, el Municipio habilitó tres albergues: DIF Nueva Rosita, Auditorio Municipal y Protección Civil. Hasta el momento, tres personas han recibido resguardo, alimentos calientes y, de ser necesario, atención médica por parte de la Dirección de Salud Pública Municipal.

“Seguimos en alerta y atendiendo todos los reportes de la ciudadanía, también permanecemos en contacto con CFE y preparados ante la probabilidad de que continúen las precipitaciones”, afirmó el Alcalde.

Añadió que el personal municipal también brinda asistencia social a las familias que lo necesitan mediante la entrega de hule y despensas, además de apoyar a peatones y conductores varados con traslados.

PROYECTAN INVERSIÓN CONJUNTA PARA RENOVAR CÁRCAMOS

El Alcalde anunció que, en coordinación con el Gobierno del Estado se contempla una inversión bipartita para rehabilitar los cárcamos de la ciudad, cuya infraestructura requiere renovación para responder a las necesidades actuales.

Precisó que ya se cambiaron ocho motores, aunque todavía faltan equipos por sustituir y obras civiles para mejorar el funcionamiento de estas instalaciones.

“Hemos cambiado 8 motores, pero nos faltan otros más, la realidad es que están obsoletos para las necesidades de Torreón y además se requiere de obra civil en todos ellos que se va a realizar en este programa conjunto con el Estado”, indicó.

La intervención busca fortalecer la capacidad del sistema de drenaje y mejorar la respuesta ante futuras precipitaciones, además de las labores de emergencia que actualmente se realizan en distintos sectores.