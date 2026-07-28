Alarma en Durango por avance de gusano barrenador; dos casos son en perros de Gómez Palacio

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Torreón
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    Alarma en Durango por avance de gusano barrenador; dos casos son en perros de Gómez Palacio
    La mayoría de los contagios se concentra en el municipio de Durango, aunque Gómez Palacio reportó dos casos en perros, lo que motivó el fortalecimiento de las campañas de prevención en todo el estado. CORTESÍA

Autoridades estatales exhortaron a revisar oportunamente heridas en mascotas y ganado para evitar más infestaciones

GÓMEZ PALACIO, DGO.- El estado de Durango acumula 88 diagnósticos confirmados de gusano barrenador hasta el corte de esta semana, con 43 casos que continúan en fase activa. Ante este panorama, las autoridades locales han apretado el paso con labores de monitoreo e inspección para frenar los contagios.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la entidad, 43 del total de reportes se concentran en el municipio de Durango capital. En tanto, en Gómez Palacio se documentaron dos infectados, ambos localizados en caninos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/liberaran-100-millones-de-moscas-contra-el-gusano-barrenador-PB22454380

Debido al repunte del parásito, la Secretaría ha extendido sus campañas de concientización hacia la ciudadanía en general y no solo a los ganaderos, recordando que las moscas depositan sus larvas en cualquier lastimadura descubierta sin importar la especie.

Por ello, se instó a los dueños de mascotas a examinar con frecuencia a sus animales, desinfectar cualquier rozadura o cortada y acudir de inmediato con un veterinario si perciben larvas, mal olor o exudados en la zona afectada.

Para los criadores de ganado, las indicaciones se enfocan en la supervisión continua de reses, caballos y demás animales de corral, en especial cuando presenten cortes por alambres de púa, intervenciones quirúrgicas o raspones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/liberan-primer-lote-de-moscas-esteriles-contra-gusano-barrenador-en-chihuahua-ED22475067

Asimismo, el organismo remarcó que identificar las infecciones a tiempo es clave para aplicar el tratamiento adecuado y contener la dispersión de esta plaga en la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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