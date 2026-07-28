Alarma en Durango por avance de gusano barrenador; dos casos son en perros de Gómez Palacio
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Autoridades estatales exhortaron a revisar oportunamente heridas en mascotas y ganado para evitar más infestaciones
GÓMEZ PALACIO, DGO.- El estado de Durango acumula 88 diagnósticos confirmados de gusano barrenador hasta el corte de esta semana, con 43 casos que continúan en fase activa. Ante este panorama, las autoridades locales han apretado el paso con labores de monitoreo e inspección para frenar los contagios.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la entidad, 43 del total de reportes se concentran en el municipio de Durango capital. En tanto, en Gómez Palacio se documentaron dos infectados, ambos localizados en caninos.
Debido al repunte del parásito, la Secretaría ha extendido sus campañas de concientización hacia la ciudadanía en general y no solo a los ganaderos, recordando que las moscas depositan sus larvas en cualquier lastimadura descubierta sin importar la especie.
Por ello, se instó a los dueños de mascotas a examinar con frecuencia a sus animales, desinfectar cualquier rozadura o cortada y acudir de inmediato con un veterinario si perciben larvas, mal olor o exudados en la zona afectada.
Para los criadores de ganado, las indicaciones se enfocan en la supervisión continua de reses, caballos y demás animales de corral, en especial cuando presenten cortes por alambres de púa, intervenciones quirúrgicas o raspones.
Asimismo, el organismo remarcó que identificar las infecciones a tiempo es clave para aplicar el tratamiento adecuado y contener la dispersión de esta plaga en la región.