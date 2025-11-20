Alerta Diócesis de Torreón sobre falsas celebraciones católicas por miembros de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana

TORREÓN, COAH. - La Diócesis de Torreón desconoció, en un comunicado, los servicios religiosos ofrecidos por dos hombres que se presentaron como sacerdotes católicos en la inauguración del Mercadito Navideño, que tuvo lugar hace dos días en calle Ildefonso Fuentes y avenida Hidalgo de esta ciudad.

La entidad administrativa de la Iglesia Católica en La Laguna de Coahuila exhibió la circular 32, fechada el 4 de noviembre de 2022 y firmada por el obispo Luis Martín Barraza Beltrán, en la que advierte a sacerdotes y laicos sobre dos personas que realizan celebraciones litúrgicas fuera de los templos católicos.

El obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, detalló que, según la información con la que cuenta la Diócesis, los mencionados sacerdotes son miembros de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.

“Ellos no son sacerdotes que pertenecen al presbiterio, ni a la iglesia diocesana; pertenecerán, tengo idea, a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, y lo más adecuado sería que atendieran a los fieles ortodoxos que viven en esta región”, mencionó.

Aunque la intención de ellos no es engañar, mucha gente se confunde, debido a que estos ministros utilizan sotanas y hábitos que se asemejan a la vestimenta católica y realizan oraciones o “palabras de fe”; muchas personas asumen erróneamente que se trata de sacerdotes católicos.

Manifestó que la Diócesis ha detectado casos en los que feligreses han celebrado bautismos o confirmaciones realizados por estos ministros, creyendo que fueron celebrados bajo el rito católico.

Por su parte, el vocero diocesano, José Luis Escamilla, explicó que los señalados se identifican como Tadeo Rivas y Daniel Ramírez Amador. De acuerdo con la circular, ambos se ostentan como ministros de la llamada Iglesia Ortodoxa Ucraniana en México y, sin embargo, se presentan ante la ciudadanía con atuendos y lenguaje similares a los de los sacerdotes católicos.

La Diócesis subraya que esta denominación no forma parte de la Iglesia Católica y que, por tanto, sus celebraciones no pueden considerarse misas ni sacramentos católicos válidos.

Escamilla detalló que la advertencia surgió luego de que los dos hombres participaron en la ceremonia de inauguración del Mercadito Navideño de Torreón, donde realizaron oraciones y bendiciones ante comerciantes y autoridades.

“Ellos ofrecen sus servicios, pero es importante que la gente sepa quiénes son realmente”, señaló. Recordó que sólo los presbíteros en plena comunión con el obispo diocesano pueden presidir celebraciones reconocidas por la Iglesia católica y acompañar oficialmente actos públicos donde se solicite la presencia de un sacerdote.

“Respetamos su religiosidad y su búsqueda de lo sagrado; sin embargo, corresponde a la Diócesis indicar quiénes son sus ministros, para que la comunidad no se confunda”, añadió el prelado.