Alumnos de Torreón fortalecen su educación ambiental en la Reserva de Jimulco

TORREÓN, COAH.- Estudiantes de la Escuela Plan Sexenal, ubicada en el ejido La Paz, participaron en una jornada de exploración y educación ambiental en la Reserva Ecológica Sierra y Cañón de Jimulco, del programa ambiental “Aprendo y Cuido Más” del Gobierno Municipal de Torreón. La actividad formó parte del cierre del programa municipal mediante el cual se desarrollaron dinámicas educativas y acciones prácticas para fomentar entre niñas, niños y adolescentes la conservación de los recursos naturales.

Durante su visita al ejido Barreal de Guadalupe, los estudiantes laguneros conocieron la riqueza natural de la reserva y reforzaron sus conocimientos sobre la importancia de proteger los ecosistemas de la región. El director de Medio Ambiente de Torreón, Marcelo Sánchez Adame, señaló que el programa busca incorporar la educación ambiental en la vida cotidiana de las comunidades escolares y propiciar que los aprendizajes sean compartidos también en los hogares. “Por medio del programa ‘Aprendo y Cuido Más’ queremos que las niñas y los niños comprendan la importancia de cuidar el medio ambiente y que lleven ese aprendizaje a sus hogares y comunidades”, señaló Sánchez Adame.

Como parte de las actividades realizadas durante el ciclo escolar, se promovió la instalación de jardines polinizadores en planteles educativos, además de ejercicios orientados al uso responsable de los recursos y al cuidado de las áreas naturales. El funcionario destacó que la participación de los estudiantes de la Escuela Plan Sexenal sobresalió durante el programa, motivo por el cual fueron seleccionados para realizar la visita educativa a Jimulco.

En el desarrollo de “Aprendo y Cuido Más” participaron dependencias estatales y municipales relacionadas con educación, salud, medio ambiente, agua, cultura, derechos humanos y atención a las mujeres.

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