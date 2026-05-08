Ampliarán operativo de ‘Zona taxi de abordaje seguro’ este fin de semana en Torreón

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    Ampliarán operativo de ‘Zona taxi de abordaje seguro’ este fin de semana en Torreón
    Las unidades cumplen con lineamientos establecidos para ofrecer mayor seguridad a los usuarios. CORTESÍA

El objetivo es garantizar traslados confiables y seguros para la ciudadanía

TORREÓN, COAH.- Ante el incremento en la movilidad previsto para este fin de semana con motivo de la celebración del Día de las Madres, la Dirección General de Movilidad Urbana reforzará el programa “Zona taxi de abordaje seguro”, con el propósito de garantizar traslados confiables y seguros para la ciudadanía.

Luis Alberto Morales Cortés, director general de la dependencia, informó que el objetivo principal del programa es brindar mayor confianza a los usuarios al abordar taxis debidamente identificados y autorizados por la autoridad municipal.

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Explicó que las unidades participantes cumplen con los lineamientos establecidos por el municipio, lo que permite ofrecer un servicio más seguro para las personas que requieran trasladarse tras asistir a reuniones, eventos o festejos durante esta celebración.

El funcionario destacó que, además de otorgar certeza a los usuarios, el programa contribuye a prevenir malas prácticas como conducir bajo los efectos del alcohol, fomentando así una cultura de responsabilidad y seguridad vial.

Por su parte, César Alvarado Mendoza, director de Transporte Público Municipal, señaló que aunque el programa opera de manera permanente, durante estos días se intensificarán las acciones debido a la alta afluencia de personas en distintos puntos de la ciudad.

Detalló que uno de los sitios donde se reforzará la presencia de unidades autorizadas será el corredor Morelos, sobre las calles Galeana, Donato Guerra y Colón, debido a la concentración de ciudadanos que acudirán a los eventos programados en la Plaza Mayor.

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Asimismo, indicó que se espera una importante movilidad en zonas de bares y restaurantes, por lo que la “Zona taxi de abordaje seguro” también operará en sectores como El Fresno y la calle Feliciano Cobián, donde regularmente se registra una intensa actividad nocturna.

Alvarado Mendoza agregó que el horario del programa se ampliará hasta las 03:00 horas, además de que se dispondrá de un mayor número de unidades de taxi y personal de supervisión para verificar que la jornada se desarrolle de manera segura y ordenada.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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