Analizarán crisis y conflictos sociales en Congreso Nacional de Sociología en La Laguna

TORREÓN, COAH.- La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Laguna, realizará el XVII Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología, un encuentro que abordará las crisis, los conflictos sociales y las formas de resistencia en la actualidad. Bajo el lema “La crisis como intersección y el colapso como horizonte: conflictos sociales y resistencia”, las actividades se desarrollarán los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, en las instalaciones de la Facultad, en Torreón, y en la Hacienda La Loma, en Lerdo, Durango.

Durante la presentación del programa, los estudiantes de Sociología e integrantes del comité organizador, Alicia Paulina Rojas Ramírez y José Pablo Manuel Parada Flores, acompañados por el coordinador de la Unidad Laguna, Jorge Omar Rojas Zapata, y el director de la Facultad, Ricardo Jurado Rangel, dieron a conocer los detalles del encuentro. El congreso está dirigido a estudiantes, docentes y público interesado en el análisis de las transformaciones sociales, con actividades que buscan propiciar el intercambio de investigaciones, experiencias y perspectivas académicas.

SEIS EJES PARA ANALIZAR LA REALIDAD SOCIAL El programa contempla seis líneas temáticas: Educación y trabajo; Medio ambiente y salud; Consumo, cultura y religión; Urbanismo, infraestructura y transporte; Identidad y género; y Tecnología y entornos digitales. A partir de estos ejes se desarrollarán mesas de trabajo, ponencias magistrales, talleres y otras actividades académicas para examinar distintas problemáticas contemporáneas. Entre las conferencias programadas se encuentran “Emociones que movilizan, futuros que se disputan: coordenadas teórico-conceptuales”, a cargo de José Carlos López Hernández; “Pensar desde la lucha: prácticas políticas frente a la desaparición de personas”, impartida por Walter Sebastián Salazar García, y “Conflictos y movimientos sociales en el capitalismo del colapso: ¿hacia dónde debemos mirar?”, de Lylia Palacios Hernández.

El 1 de octubre, las actividades se trasladarán a la histórica Hacienda La Loma, en Lerdo, donde se presentarán carteles, exposiciones fotográficas, documentales, videos, trabajos audiovisuales y algunas ponencias. Para el 2 de octubre, en el Aula Milenio de la Facultad, se contempla una conferencia, además de un acto cívico y conmemorativo por los acontecimientos de ese día y en memoria de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El encuentro es organizado por el Comité de la Red Nacional de Estudiantes de Sociología (RNES), delegación Coahuila, integrado por alumnos de la FCPyS. Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse al teléfono 871 135 9059 o consultar la cuenta de Instagram de la RNES de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Temas

estudiantes Congresos

Localizaciones

Coahuila Torreón

