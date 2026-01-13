Arranca foro ciudadano para crear la Unidad de Vigilancia Ambiental en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con la participación de autoridades municipales, colectivos ambientalistas y representantes de la sociedad civil, este lunes inició el Foro ciudadano para la creación de la Unidad de Vigilancia Ambiental Torreón, durante la presentación del Proyecto de Reglamento que dará sustento a este nuevo organismo.

La sesión se realizó de manera conjunta entre diversas comisiones del Ayuntamiento y marcó el arranque de un proceso de socialización que busca fortalecer la participación ciudadana en la definición de las funciones y alcances de esta nueva unidad, enfocada en garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y avanzar hacia un municipio más ordenado, responsable y sustentable.

TE PUEDE INTERESAR: Presenta el Mude nueva especie de dinosaurio carnívoro descubierta en Coahuila

La síndica de mayoría y presidenta de la comisión de Gobernación y Reglamentación, Natalia Guadalupe Fernández Martínez, explicó que este ejercicio forma parte de una serie de actividades que se desarrollarán en los próximos meses para informar a la ciudadanía sobre la operación de la unidad y recoger opiniones que permitan enriquecer el proyecto.

Señaló que la Unidad de Vigilancia Ambiental será un órgano especializado para prevenir, inspeccionar, vigilar e investigar conductas que afecten el medio ambiente, además de atender casos de maltrato animal, problemas de limpieza y otros temas prioritarios para la calidad de vida en la ciudad.

Durante la reunión se informó que la ciudadanía podrá participar mediante un enlace digital donde se reciben comentarios y propuestas, disponible hasta el próximo 20 de enero. En el mismo portal también puede descargarse el proyecto del reglamento para su consulta pública.

La nueva unidad estará encabezada por una dirección designada por el alcalde Román Cepeda e integrada por elementos de la Policía Municipal, inspectores de Medio Ambiente y de Inspección y Verificación, así como personal administrativo, con coordinación directa con dependencias municipales y estatales.

Entre sus principales objetivos se encuentran la prevención e investigación de faltas ambientales, la atención de denuncias ciudadanas, la aplicación de sanciones, la protección y rescate animal, así como el apoyo en acciones de limpieza y manejo de residuos.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa colectivo a FGR de abandonar investigación en el Rancho Izaguirre

En la sesión participaron regidores de las comisiones de Gobernación y Reglamentación; Medio Ambiente; Inspección y Verificación; Justicia Municipal; Movilidad y Seguridad Vial; Salud; Servicios Públicos; Seguridad Pública; Metropolitana, y Contraloría y Desarrollo Institucional, además del director de Medio Ambiente, Marcelo Sánchez Adame.

También estuvieron presentes representantes de organizaciones civiles y del sector educativo y empresarial, entre ellos José Guillermo Íñiguez, de CONALEP; Fernando Carrillo, de COPARMEX; Juan Antonio Alcalá Vizcarra, de PROFEPA, y María del Refugio Loya Loya, de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado.