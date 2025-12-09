Asegura FGR combustible y un inmueble en Gómez Palacio

Torreón
/ 9 diciembre 2025
    Asegura FGR combustible y un inmueble en Gómez Palacio
    Personal federal ingresó al inmueble para revisar y asegurar el combustible localizado. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La Fiscalía cumplimentó una orden de cateo por presunto almacenamiento ilícito de hidrocarburo en un predio ubicado entre El Vergel y Pastor Rouaix

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró combustible y confiscó un inmueble durante un operativo de cateo realizado en una propiedad ubicada sobre la carretera que conecta el ejido El Vergel con la localidad de Pastor Rouaix.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila se prepara para recibir 50 mil vehículos de paisanos en época decembrina

El despliegue fue ejecutado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Durango, en cumplimiento de una orden judicial relacionada con el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

En la acción participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal y la Coordinación de Servicios Periciales.

Los cuerpos de seguridad actuaron conforme a la orden emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Coahuila.

Temas


Decomisos
Huachicol
delitos

Localizaciones


Gómez Palacio

Organizaciones


FGR

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
A pesar del incremento de quejas, la emisión de recomendaciones se mantuvo a la baja respecto al año anterior.

Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe

true

El regreso breve de la doctrina Monroe
true

Grandeza. El Libro del Mam...
La velocidad promedio del viento en el norte de México supera los cinco metros por segundo, ideal para turbinas grandes.

Coahuila: entre los estados con mayor capacidad de energía eólica instalada
Colaboradores de la Transformación

Colaboradores de la Transformación
El desempeño de 2025 marca un antes y un después para Casa Madero.

El año que redefinió al vino mexicano: Casa Madero conquista 2025 con 131 nuevas medallas
true

Trump apoya con 12,000 millones de dólares a agricultores. En México, hasta el agua les quitan. Episodio 3

true

Se puede decir... Que todo fue entre risas ‘fingidas’