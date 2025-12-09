Asegura FGR combustible y un inmueble en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, DGO.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró combustible y confiscó un inmueble durante un operativo de cateo realizado en una propiedad ubicada sobre la carretera que conecta el ejido El Vergel con la localidad de Pastor Rouaix.

El despliegue fue ejecutado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Durango, en cumplimiento de una orden judicial relacionada con el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

En la acción participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, la Agencia de Investigación Criminal y la Coordinación de Servicios Periciales.

Los cuerpos de seguridad actuaron conforme a la orden emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Coahuila.