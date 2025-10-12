Plantan 490 árboles en Torreón para mejorar áreas verdes estratégicas

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la cobertura de áreas verdes y fomentar la sostenibilidad urbana, vecinos, organizaciones civiles, instituciones educativas y empresas se sumaron a las labores de reforestación en Torreón durante la primera semana de octubre.

Como parte del programa “Plan de Arborización Municipal 2025”, se plantaron 490 árboles de especies locales en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo el camellón central y lateral de la Calzada Río Nazas, desde la avenida Universidad hasta la calle Treviño, así como en el periférico Raúl López Sánchez frente a Galerías Laguna, en la zona industrial Mieleras, cerca del Ferropuerto, en el relleno sanitario ubicado en la autopista Torreón–Saltillo y en la Unidad Deportiva de Torreón.

