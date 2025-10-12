Plantan 490 árboles en Torreón para mejorar áreas verdes estratégicas
El programa incluye participación activa de la comunidad y empresas para asegurar el cuidado y crecimiento de los árboles plantados
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la cobertura de áreas verdes y fomentar la sostenibilidad urbana, vecinos, organizaciones civiles, instituciones educativas y empresas se sumaron a las labores de reforestación en Torreón durante la primera semana de octubre.
Como parte del programa “Plan de Arborización Municipal 2025”, se plantaron 490 árboles de especies locales en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo el camellón central y lateral de la Calzada Río Nazas, desde la avenida Universidad hasta la calle Treviño, así como en el periférico Raúl López Sánchez frente a Galerías Laguna, en la zona industrial Mieleras, cerca del Ferropuerto, en el relleno sanitario ubicado en la autopista Torreón–Saltillo y en la Unidad Deportiva de Torreón.
El proyecto buscó no solo la plantación de árboles, sino también garantizar su cuidado y crecimiento. La iniciativa involucró a grupos vecinales, personal de la Unidad Deportiva, así como empresas como Maderera del Nazas y Promotora Ambiental (PASA), y organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes colaboraron en la preparación del terreno, la siembra y el seguimiento de los ejemplares.
Autoridades locales explicaron que cada sitio fue evaluado previamente para determinar la viabilidad de reforestación, considerando factores como espacio disponible, exposición al sol, riego y accesibilidad para tareas de mantenimiento. Además, el plan incluye la participación activa de la comunidad para asegurar la permanencia de los árboles y fomentar la conciencia ambiental.
El proyecto se enmarca dentro de las estrategias de sostenibilidad impulsadas por el gobierno municipal, pero resalta la colaboración ciudadana y empresarial, que convierte estas acciones en un esfuerzo conjunto para mejorar la calidad de vida en Torreón.
Vecinos y participantes destacaron la importancia de este tipo de actividades, no solo por los beneficios ambientales, sino por la oportunidad de involucrarse directamente en la transformación y cuidado de su ciudad. Con esta primera etapa finalizada, se espera que el programa continúe en otras áreas prioritarias durante los próximos meses.