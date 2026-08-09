Auditoría Superior del Estado avanza en revisión documental de las finanzas de Simas Torreón

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    Auditoría Superior del Estado avanza en revisión documental de las finanzas de Simas Torreón
    Luego de la inspección interna, se procederá a la revisión de obras donde se hayan ejercido recursos de Simas. SANDRA GÓMEZ

Hasta el momento no hay novedades, afirma el alcalde Miguel Ángel Riquelme

TORREÓN, COAH.- La revisión financiera que aplica la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las finanzas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón se encuentra en su primera etapa de análisis documental, según dio a conocer el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El Presidente Municipal explicó que este tipo de procedimientos inicia habitualmente con la solicitud de información sobre cuentas bancarias, movimientos financieros y pagos a proveedores, a fin de integrar un diagnóstico preliminar sobre el manejo de los recursos públicos.

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Posteriormente, puntualizó Riquelme Solís, la ASE avanzará hacia la revisión de expedientes para después realizar visitas de inspección en las obras o servicios donde se hayan ejercido recursos.

“Están revisando para llegar a la auditoría física”, sostuvo el Alcalde, al destacar que el proceso se desarrolla conforme a las atribuciones de la autoridad fiscalizadora.

Respecto a la auditoría interna que el Consejo Directivo de Simas ordenó de manera paralela, el Edil precisó que, hasta el momento, no se han detectado hallazgos distintos a los ya conocidos por el organismo.

Asimismo, el Munícipe reiteró que el Ayuntamiento dará seguimiento a ambos procesos para garantizar la transparencia y el manejo responsable de los recursos destinados al agua potable y saneamiento en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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