Auditoría Superior del Estado avanza en revisión documental de las finanzas de Simas Torreón
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Hasta el momento no hay novedades, afirma el alcalde Miguel Ángel Riquelme
TORREÓN, COAH.- La revisión financiera que aplica la Auditoría Superior del Estado (ASE) a las finanzas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón se encuentra en su primera etapa de análisis documental, según dio a conocer el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.
El Presidente Municipal explicó que este tipo de procedimientos inicia habitualmente con la solicitud de información sobre cuentas bancarias, movimientos financieros y pagos a proveedores, a fin de integrar un diagnóstico preliminar sobre el manejo de los recursos públicos.
Posteriormente, puntualizó Riquelme Solís, la ASE avanzará hacia la revisión de expedientes para después realizar visitas de inspección en las obras o servicios donde se hayan ejercido recursos.
“Están revisando para llegar a la auditoría física”, sostuvo el Alcalde, al destacar que el proceso se desarrolla conforme a las atribuciones de la autoridad fiscalizadora.
Respecto a la auditoría interna que el Consejo Directivo de Simas ordenó de manera paralela, el Edil precisó que, hasta el momento, no se han detectado hallazgos distintos a los ya conocidos por el organismo.
Asimismo, el Munícipe reiteró que el Ayuntamiento dará seguimiento a ambos procesos para garantizar la transparencia y el manejo responsable de los recursos destinados al agua potable y saneamiento en Torreón.