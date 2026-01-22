Autoridades implementan encuestas para evaluar calidad y definir nuevas tarifas de taxis en Torreón

TORREÓN, COAH.- Las encuestas para conocer la opinión de los usuarios sobre el servicio de taxis y la exigencia de incrementar la tarifa irán acompañadas de una inspección física de las unidades, reveló el director de Transporte Público, César Alvarado Mendoza.

Además de recabar datos sobre la experiencia de los pasajeros, se verificará el estado mecánico y la presentación de los vehículos, lo que permitirá contar con un diagnóstico más completo de la calidad del servicio que se ofrece actualmente.

Las encuestas buscarán obtener información directa de los pasajeros sobre puntualidad, trato de los conductores, limpieza de las unidades y percepción de seguridad, lo que permitirá realizar una evaluación integral del sistema de transporte.

También se incluirán preguntas relacionadas con la accesibilidad de los vehículos, los métodos de pago disponibles y el nivel de satisfacción general del usuario, con el objetivo de identificar áreas específicas de oportunidad para mejorar el servicio.

Las preguntas están diseñadas para obtener respuestas claras y objetivas, facilitando el análisis de los resultados y la toma de decisiones en torno al posible incremento en el precio del pasaje. El cuestionario contará con opciones de respuesta abiertas y cerradas, lo que permitirá recabar opiniones tanto detalladas como cuantificables.

Finalmente, el funcionario señaló que se priorizará la representatividad de los distintos sectores de la ciudad para asegurar que la muestra refleje la diversidad de necesidades y experiencias de los usuarios, incluyendo habitantes de colonias, zonas comerciales y áreas periféricas.