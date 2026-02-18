Avalan en Torreón lineamientos para optimizar el uso de recursos públicos en 2026

Este miércoles, la Contraloría Municipal de Torreón presentó las Disposiciones de Disciplina Presupuestal 2026, encabezada por su titular, Óscar Gerardo Luján Fernández, y Rogelio Vizuett Fragoso, director de Auditoría Administrativa y Financiera, durante la sesión de la Comisión de Contraloría y Desarrollo Institucional.

En su intervención, Luján Fernández señaló que el objetivo de estos lineamientos, aplicables a las áreas centralizadas y descentralizadas de la administración municipal, es garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y maximizar la eficiencia de las erogaciones a corto, mediano y largo plazo.

Las disposiciones contemplan seis capítulos del gasto: Servicios Personales; Materiales y Suministros; Servicios Generales; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; y Obra Pública.

En el capítulo de Servicios Personales se establecen lineamientos sobre contratación de personal, sueldos y salarios, horas extra, control de asistencia, finiquitos y laudos.

Respecto a Materiales y Suministros y Servicios Generales, se detallan los procesos entre Adquisiciones, Servicios Generales y la Coordinación de Contratos y Licitaciones para la compra de bienes y servicios, así como procedimientos para arrendamiento de bienes y uso de vehículos, maquinaria y equipo.

En Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se fijan medidas para la correcta aplicación de apoyos sociales y culturales, becas, gastos funerarios y atención de contingencias.

El capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles regula el levantamiento de inventarios y el registro de altas y bajas de bienes municipales. Por último, Obra Pública establece disposiciones sobre los montos máximos y mínimos de contratación, tanto para obra como para servicios relacionados.

La sesión contó con la presencia de los ediles Raúl Fabián Ruelas Navarro, presidente de la Comisión de Contraloría y Desarrollo Institucional; así como María Fernanda González Aponte, Diego Ontiveros Rentería, Natalia Guadalupe Fernández Martínez y Zazil Pacheco Pérez.