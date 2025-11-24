Brigadas simultáneas acercan servicios a cinco colonias de Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda encabezó las brigadas multidisciplinarias que se realizan de manera simultánea en las colonias Villas San Agustín, Antigua Aceitera, La Perla, Margaritas y Satélite, acercando servicios, programas sociales y atención directa a la ciudadanía en coordinación con el Gobierno del Estado.

Además de revisar reportes de pavimentación, drenaje y alumbrado, las brigadas “El alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más” ofrecieron descuentos en agua y predial, asesoría jurídica y apoyos sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Capacitan a 322 agentes viales de Torreón en códigos de conducta

Durante su recorrido, el edil entregó aparatos de movilidad a personas en situación vulnerable y reiteró que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por retribuir la confianza ciudadana.

Cepeda destacó avances como la construcción de 100 techumbres proyectadas para 2025, la rehabilitación de más de 450 plazas y obras emblemáticas como el Bosque Urbano, el Multideportivo y la Alameda.

Funcionarios municipales resaltaron que se han realizado ya más de 60 brigadas y más de 6 mil acciones, mientras que en Villas San Agustín se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de plaza, bacheo, desazolve, reparación de fugas y mejoras en alumbrado.