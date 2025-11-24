Brigadas simultáneas acercan servicios a cinco colonias de Torreón

Torreón
/ 24 noviembre 2025
    Brigadas simultáneas acercan servicios a cinco colonias de Torreón
    El alcalde Román Cepeda dialoga con vecinos durante el arranque de las brigadas multidisciplinarias. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Román Cepeda encabezó las jornadas donde se ofrecieron descuentos, apoyos sociales y revisión de servicios básicos en coordinación con el Estado

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda encabezó las brigadas multidisciplinarias que se realizan de manera simultánea en las colonias Villas San Agustín, Antigua Aceitera, La Perla, Margaritas y Satélite, acercando servicios, programas sociales y atención directa a la ciudadanía en coordinación con el Gobierno del Estado.

Además de revisar reportes de pavimentación, drenaje y alumbrado, las brigadas “El alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más” ofrecieron descuentos en agua y predial, asesoría jurídica y apoyos sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Capacitan a 322 agentes viales de Torreón en códigos de conducta

Durante su recorrido, el edil entregó aparatos de movilidad a personas en situación vulnerable y reiteró que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por retribuir la confianza ciudadana.

Cepeda destacó avances como la construcción de 100 techumbres proyectadas para 2025, la rehabilitación de más de 450 plazas y obras emblemáticas como el Bosque Urbano, el Multideportivo y la Alameda.

Funcionarios municipales resaltaron que se han realizado ya más de 60 brigadas y más de 6 mil acciones, mientras que en Villas San Agustín se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de plaza, bacheo, desazolve, reparación de fugas y mejoras en alumbrado.

Temas


apoyos sociales
Brigadas
trámites

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

